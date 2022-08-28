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25歲伊莎貝拉弗爾曼 「孤兒怨2」演回9歲

記者陳建嘉／綜合報導
導演威廉布萊特貝爾盛讚「艾絲特」是影史最恐怖角色之一。（圖：寶嘉提供）
導演威廉布萊特貝爾盛讚「艾絲特」是影史最恐怖角色之一。（圖：寶嘉提供）

威廉布萊特貝爾（William Brent Bell）近期帶來執導新片「孤兒怨2：最黑暗的過去」（Orphan:First Kill），日前受訪，自招是首集的影迷，「艾絲特跟其他經典恐怖片兇手不一樣，她外型永遠長不大，雖然壞到極點，但她的身世又很可憐」，並說三年前第一次看到女主角伊莎貝拉弗爾曼（Isabelle Fuhrman）時很驚訝，「她長得跟小時候一模一樣」。

威廉提到片方找他當導演之前，劇本就已經完成，「當我知道要拍前傳，壓力不小，因為伊莎貝拉已經25歲了，即便她的臉跟小時候還是一樣，身高也已經高很多」，劇組討論過眾多解套方式，例如用特效CGI重塑她的造型，但那可能會讓成本上看1億美元，「我們後來透過特殊道具、攝影取景以及替身，用最簡單的方式讓她變回九歲的自己，伊莎貝拉也表現得非常好」。

「孤兒怨2」導演威廉布萊特貝爾熱愛恐怖片成癡，也曾拍過經典恐怖片「托陰」。（圖：...
「孤兒怨2」導演威廉布萊特貝爾熱愛恐怖片成癡，也曾拍過經典恐怖片「托陰」。（圖：寶嘉提供）

威廉是恐怖片迷，不僅著迷傑森、佛萊迪或是鬼娃恰吉等銀幕殺人魔，更曾執導經典恐怖片系列「託陰」（The Boy），「但我覺得艾絲特跟他們很不一樣，艾絲特是會引起觀眾同情的角色，她永遠得不到真愛，我覺得這是我們愛她的原因」，至於「孤兒怨」是否還能拍第3集？威廉則語帶保留說要看片商決定，「不過我一直認為這系列該是3部曲，才能完整講完艾絲特的故事」。

威廉 導演 攝影

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