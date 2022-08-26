觀影說劇／25歲逆齡扮9歲孤兒怨召喚粉絲

「孤兒怨2」除了伊莎貝拉（左二）以外，全片演員都穿18公分厚鞋拍戲，營造視覺年齡落差。（圖：寶嘉提供）

恐怖電影「孤兒怨」（Orphan）睽違13年後推出新作「孤兒怨2：最黑暗的過去」，一窺「最恐怖蘿莉」艾絲特的黑暗祕密。電影中段更有一段出乎意料的超級大轉折，讓後面劇情發展變得難以預料，讓苦等13年之久的影迷直呼滿足。女主角伊莎貝拉弗爾曼（Isabelle Fuhrman）也特別錄製影片，向台灣粉絲打招呼。

「孤兒怨2」艾絲特重現邪惡的招牌微笑，她更對家人演戲、下藥、摑掌。（圖：寶嘉提供）

近期最受關注的新聞，莫過於伊莎貝拉回歸演出「孤兒怨2：最黑暗的過去」，完全不靠特效就「逆齡」演出9歲小女孩一角的消息。起初，所有人都以為25歲的伊莎貝拉會透過特效及化妝，來改變外貌成9歲女童。

沒想到導演威廉 布倫特貝爾（William Brent Bell）堅持不靠後製，連伊莎貝拉得知消息時都驚呼「怎麼可能？」，但導演與服裝設計師閉門研究3個多月，有天突然靈感湧現，想出讓演員穿上18公分厚的高跟鞋，製造出大人小孩的身高落差，以及透過窄肩、貼身的幼童洋裝，營造出如幼兒般的瘦小身形，最後再加上導演宛如魔術般的鏡頭調度，集結各方人馬的努力才完成這個不可能的任務。

電影日前於美國上映後，毫無破綻的逆齡演出獲得觀眾一致好評，就連伊莎貝拉首度看完全片後，也不斷點頭驚嘆「我在拍攝的時候，完全沒想過可以真的看起來就像9歲小孩。」

電影除了有招牌明星伊莎貝拉回歸演出，也找來生涯演出超過60部影視作品的好萊塢資深女星茱莉亞史緹兒（Julia Stiles）助陣。史緹兒在「孤兒怨2」中飾演艾絲特來到美國後的新母親，她回憶起一場母女兩人在廚房一場衝突戲，驚訝表示「伊莎貝拉雖然臉上掛著純真的笑容，但眼神卻十分邪惡」，完全不是一般女孩會有的恐怖神情，簡直把她嚇壞了。

此外，史緹兒在多場戲中對著伊莎貝拉失控怒吼，展現她歇斯底里的發狂面貌，也讓她殺青後直呼「好險伊莎貝拉不是真的9歲小女孩，不然我怎能忍心這樣飆罵」。

伊莎貝拉表示「『孤兒怨2：最黑暗的過去』是『孤兒怨』的前傳，這部跟前作一樣精采絕倫，絕對讓你看得如坐針氈。」導演威廉布倫特貝爾也向粉絲呼籲「這部電影是大銀幕限定，你們一定會愛死，讓我們在電影院 相見吧！」