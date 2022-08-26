湯姆漢克斯演木偶奇遇記 毛遂自薦當老木匠

湯姆漢克斯拍攝「木偶奇遇記」，被導演大讚演技。（圖：Disney+提供）

迪士尼經典動畫「木偶奇遇記」（Pinocchio）25日公開最新預告和主視覺海報，由奧斯卡 金獎大導勞勃．辛密克斯（Robert Zemeckis）領軍執導，帶領飾演老木匠「蓋比特」的湯姆漢克斯（Tom Hanks）、小木偶「皮諾丘」班傑明·伊凡·愛因斯沃斯（Benjamin Evan Ainsworth）及「藍仙女」辛西婭．艾利沃（Cynthia Erivo）等華麗卡司。最令人意外的是，金獎影帝湯姆漢克斯演出老木匠，竟是毛遂自薦。

金獎影帝湯姆漢克斯扮演「木偶奇遇記」老木匠，竟是毛遂自薦。（圖：Disney+提供）

湯姆漢克斯表示，「當我知道勞勃．辛密克斯獲邀拍攝「木偶奇遇記」真人版電影 後，我就跟他說如果他能忍受跟我共事的話，就讓我出演老木匠蓋比特吧！」

湯姆漢克斯並表示，勞勃．辛密克斯在選擇和拍攝作品時，喜歡挑戰自己的極限，因此湯姆漢克斯相信即便拍攝「木偶奇遇記」真人版電影，經典動畫依然會是經典。

被問及飾演老木匠蓋比特最困難的事，湯姆漢克斯坦承：「在看動畫電影時或許大多數人都覺得『木偶奇遇記』，只是在講述一名父親不顧一切的冒險營救他心愛的兒子，但其實更是他與內心最大的恐懼奮戰的過程。」湯姆漢克斯將如何演繹老木匠蓋比特面對失去至親的絕望與掙扎、對抗世界黑暗面的無助與徬徨，以及擊敗恐懼的堅毅與勇氣，絕對值得觀眾期盼。

此外，王牌導演 勞勃．辛密克斯憑藉「阿甘正傳」榮獲奧斯卡最佳導演獎，他打造經典科幻片「回到未來」及著名災難片「浩劫重生」，被問及原版動畫和真人版電影最大的差異，他表示真人版電影保持「木偶奇遇記」動畫的精神、基調、和主題；但將故事現代化，且讓是非對錯不再那麼的絕對，「現代觀眾觀賞電影的體驗變得更加豐富，更希望在觀影時擁有自己思考、解讀的空間。」

這次拍攝「木偶奇遇記」，也是勞勃．辛密克斯第四度與湯姆漢克斯合作，他大讚湯姆漢克斯是無所不能的演員，更為角色帶來了意想不到的突破和火花。