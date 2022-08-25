76歲席維斯史特龍揮霍家產？ 小22歲妻要斬25年婚姻

席維斯史特龍(右)與珍妮佛弗萊文結婚25年，一向是外界公認的神仙眷侶。（取材自Instagram）

76歲席維斯史特龍（Sylvester Stallone）與結婚25年的小22歲第3任老婆珍妮佛弗萊文（Jennifer Flavin Stallone）突傳離婚，震驚好萊塢 。珍妮佛以前是模特兒，兩人育有三個亭亭玉立的女兒，史特龍日前更被目擊上刺青店，用其他刺青蓋掉愛妻的刺青。

珍妮佛弗萊文(右二)秀出與三名女兒的合影，「我們四人直到永遠」，照片裡不見爸爸身影。（取材自Instagram）

前模特兒珍妮佛上周秀出與女兒的合照，寫下「這些女孩是我的首要目標，其他事情都不重要，我們四人直到永遠」，如今看來似乎意有所指。

據每日郵報指出，珍妮佛日前已向佛羅里達州 政府遞交離婚文件，提及原因是「雙方的婚姻關係已破裂得無可挽回」；雖然尚不清楚離婚的真正原因，不過兩人目前似乎正在爭產，珍妮佛更希望擁有他們在佛州 棕櫚灘的房子，但接下來必須進行婚姻訴訟，「TMZ」另取得離婚文件指出，珍妮佛指控席維斯故意揮霍、消耗資產，這對家庭財產產生不良影響，所以妻子有權獲取她在婚姻資產上的不平等分配，獲得補償。

席維斯、珍妮佛一向是好萊塢公認的神仙眷侶，珍妮佛也陪伴席維斯史特龍從一度過氣，後來再透過「洛基：勇者無懼」（Rocky Balboa）、「浴血任務」（The Expendables）系列等片東山再起，席維斯性格愛家，也常貼出居家照，今年5月才秀出多張與珍妮佛的合照，歡慶結婚25周年紀念日，當時還在IG上深情告白「我只希望能與她再度過另一個25年，謝謝妳，甜心」。