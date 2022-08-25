華納、DC大改組 「水行俠2」再度延期

「水行俠」是DC電影宇宙最賣座電影，共計11.48億美元，宣傳處理上更要謹慎。（圖：華納兄弟提供）

美國男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）近期超忙，一邊在Netflix宣傳奇幻冒險片「秘語夢境」（Slumberland），另一邊Apple TV+的科幻奇想影集「末日光明」（See）是也將迎來完結篇第三季，正當外界以為他即將為宣傳「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom）暖身時，華納兄弟影業丟出震撼彈，「水行俠2」從明年3月延期至明年12月聖誕檔期，原定今年12月上映的「沙贊2！眾神之怒」（Shazam！FuryoftheGods）則接棒在明年3月上映。

雖然沒有公布確切原因，更一度傳出「水行俠」女主角安珀赫德（Amber Heard）名聲不佳，需要刪除或是補拍蓋掉她所飾演的「梅拉」，但外界普遍認定應是因為最近華納、DC大改組，導致了一些電影 、影集被取消，最近據傳也正在補拍「黑亞當」（Black Adam）等片，然則「水行俠」先前全球賣座高達11.48億美元，可說是DC電影的金雞母，要更慎重對待。

先前導演 溫子仁、前集反派派屈克威爾森都說「水行俠2」的特效場景絕對是前所未見，製作難度也很高，是因為這樣才會延期，也很抱歉電影原先預設2022年12月上映，最後要粉絲們還得再等一年。

「沙贊2！眾神之怒」退出今年聖誕跨年檔，移到明年3月上映。（視頻截圖）

但話說回來，「沙贊2！眾神之怒」才算是新冠肺炎疫情 後期，遭受最多次延期的電影，一開始預定在今年4月上映，而後被移到今年11月，最後又決定配合「水行俠2」、「閃電俠」等片，延到2023年6月，但據傳內部試映狀況不俗，才決定延回今年12月，如今卻又移到3月17日首映，接續「水行俠2」的原本檔期，不少網友也猜測可能是終究不願與「阿凡達2：水之道」（Avatar:The Way of Water）正面競爭。