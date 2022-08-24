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「阿凡達」回歸北美戲院 全新4K HDR版本映演

記者陳建嘉／即時報導
「阿凡達」是全球影史票房冠軍。（圖：迪士尼提供）
「阿凡達」是全球影史票房冠軍。（圖：迪士尼提供）

「阿凡達」（Avatar）正宗續集「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）終於將在今年底登場，因此「阿凡達」先在Disney+等串流平台下架，邀請影迷進場再看大銀幕，在此之前，金獎票房大導詹姆斯柯麥隆（James Cameron）13年前重新定義電影、穩坐全球影史票房冠軍，至今屹立不搖的經典科幻代表作「阿凡達」，也將以全新版本率先重返大銀幕。

「阿凡達」將於9月23日在北美重映，以4K HDR（高動態範圍成像）的頂尖技術全面升級影音效果，讓影迷在迫不及待看到續集的同時、得以先一解心癢並溫故知新的必修片，更能感受超越以往的震撼觀影體驗，帶領觀眾回歸史詩起源。

慢工出細活的詹姆斯柯麥隆，不僅「阿凡達」續集一拍就是精雕細琢13年，於2009年推出「阿凡達」時，也與上一部作品、另一部影史經典「鐵達尼號」相隔長達12年，超乎想像的科幻情節，以及令人瞠目結舌的驚人特效，一上映便造成萬人空巷爭相搶看、立刻擄獲全球觀眾，把當時無片能敵的「鐵達尼號」（Titanic）擠下影史票房冠軍，果然「只有詹姆斯柯麥隆能夠打敗詹姆斯柯麥隆」。

該片當年以改寫影史的創新3D科技，為電影製作開創劃時代的重新定義，更是掀起一股影壇3D狂潮，也讓柯麥隆再度入圍奧斯卡最佳影片和導演等9項大獎，並實至名歸勇奪最佳視覺效果、美術設計與攝影3項大獎。13年後的現今，「阿凡達」仍以席捲全球28.47億元的傲人票房屹立不搖、穩坐全球影史票房冠軍寶座。

此次重映並非只是把當年的拷貝搬出來再放一次，而是詹姆斯柯麥隆精心策畫以4K HDR頂尖技術全新製作的版本，令影音效果全面升級，並使用李安導演近年作品的高幀率作法，一次以極致畫面像素與幀數，加上大為強化的頂級音效，讓「阿凡達」以超越過往的極其逼真呈現令人身歷其境，打造超越以往的震撼觀影體驗。

詹姆斯卡麥隆執導「阿凡達2：水之道」也將於年底上映。（圖：迪士尼提供）
詹姆斯卡麥隆執導「阿凡達2：水之道」也將於年底上映。（圖：迪士尼提供）

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