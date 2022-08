「阿凡達」回歸北美戲院 全新4K HDR版本映演

「阿凡達」是全球影史票房冠軍。(圖:迪士尼提供)

「阿凡達」(Avatar)正宗續集「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)終於將在今年底登場,因此「阿凡達」先在Disney+等串流平台下架,邀請影迷進場再看大銀幕,在此之前,金獎票房大導詹姆斯柯麥隆(James Cameron)13年前重新定義電影 、穩坐全球影史票房冠軍,至今屹立不搖的經典科幻代表作「阿凡達」,也將以全新版本率先重返大銀幕。

「阿凡達」將於9月23日在北美重映,以4K HDR(高動態範圍成像)的頂尖技術全面升級影音效果,讓影迷在迫不及待看到續集的同時、得以先一解心癢並溫故知新的必修片,更能感受超越以往的震撼觀影體驗,帶領觀眾回歸史詩起源。

慢工出細活的詹姆斯柯麥隆,不僅「阿凡達」續集一拍就是精雕細琢13年,於2009年推出「阿凡達」時,也與上一部作品、另一部影史經典「鐵達尼號」相隔長達12年,超乎想像的科幻情節,以及令人瞠目結舌的驚人特效,一上映便造成萬人空巷爭相搶看、立刻擄獲全球觀眾,把當時無片能敵的「鐵達尼號」(Titanic)擠下影史票房冠軍,果然「只有詹姆斯柯麥隆能夠打敗詹姆斯柯麥隆」。

該片當年以改寫影史的創新3D科技,為電影製作開創劃時代的重新定義,更是掀起一股影壇3D狂潮,也讓柯麥隆再度入圍 奧斯卡最佳影片和導演 等9項大獎,並實至名歸勇奪最佳視覺效果、美術設計與攝影3項大獎。13年後的現今,「阿凡達」仍以席捲全球28.47億元的傲人票房屹立不搖、穩坐全球影史票房冠軍寶座。