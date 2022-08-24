為戲胖到272公斤 布蘭登費雪奧斯卡影帝大熱門

布蘭登費雪以新片「鯨魚」拿下多倫多影展演員貢獻獎，他在片中重達272公斤。（取材自Instagram）

美國男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）曾以「神鬼傳奇」（The Mummy）三部曲成為全球影迷心目中的性感偶像，後來因為背部嚴重受傷失去不少片約，昔日健美身材也走樣，他在新片「鯨魚」（The Whale）透過特技化妝，讓原本身形臃腫的他，一口氣增胖到272公斤，精湛演出獲得肯定，不僅獲得多倫多影展 演員貢獻獎，更成為明年炙手可熱的奧斯卡 影帝人選。

多倫多影展執行長特別聲明稱讚，「布蘭登費雪在電影 裡展現深度、充滿力量卻又細膩的精湛演出，我們特別頒獎肯定，歡迎這位年度優秀演員」，由於近年拿下奧斯卡帝后的「小丑」（Joker）瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）、「父親」（The Father）安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）以及「神聖電視台」（The Eyes of Tammy Faye）潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）都先在多倫多影展獲獎，讓布蘭登費雪聲勢大增，極有可能在明年獲得獎項肯定。

布蘭登費雪在「鯨魚」與「黑天鵝」（Black Swan）、「母親！」（Mother!）導演戴倫阿諾夫斯基（Darren Aronofsky）合作，在片中為了要與同志愛人同居拋棄女兒，而愛人逝世後，因此染上暴食症，雖企圖和女兒復合，但卻發生一連串意外。布蘭登在片中化身272公斤的中年寂寞男子，先前劇照甫一推出，暴肥、禿頭的超犧牲扮相，獲得不少讚譽。

布蘭登當年以「森林泰山」（George of the jungle）、「神鬼傳奇」系列成為家喻戶曉的大明星，後來他遭遇受傷、與妻子離婚，又被好萊塢男性高層性騷擾，倉皇逃離現場後反而被封殺，讓他事業生涯一度陷入谷底，這回電影評價大好，外界看好他可因「鯨魚」重登事業高峰。