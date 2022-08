「龍族前傳」首集近千萬人搶看 創HBO首播紀錄

「龍族前傳」上線首日竟造成HBO串流平台大塞車,全球同時有有998.6萬觀眾觀看首集。(圖:HBO GO提供)

HBO招牌神劇「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)即便已經下檔,仍有不少忠實粉絲,去年一宣布開拍番外篇影集「龍族前傳」(House of the Dragon)就引來不少劇迷期待,日前一上檔果然引起轟動,竟造成HBO MAX串流平台嚴重癱瘓,事後HBO宣布共計有998.6萬觀眾在首日觀看首集,創下HBO開台以來新劇首播最高紀錄。

「龍族前傳」將故事回溯到「冰與火之歌:權力遊戲」200年前的維斯特洛大陸,講述當時「龍家」坦格利安家族的發展史,該劇也改編自喬治馬汀的同名原作小說 ,同樣具備奇幻大場面,另有鐵王座、龍等經典元素,果然未演先轟動。新任男主角找來「神鬼認證3:最後通牒」(The Bourne Ultimatum)英國 男星派迪康斯丁(Paddy Considine),原本他僅是眾多好萊塢電影 的搶眼綠葉,這回突然能主演夯劇,並扮演坦格利安家族之王,有不少宮廷衝突戲,連他自己都笑說:「親朋好友從來沒這麼期待我的戲過。」

「龍族前傳」雖才剛播完首集,但劇中的緊張衝突已經一觸即發,讓不少影迷好奇接下來會有什麼爆炸性的發展,影集將於每星期一上午9點與美國同步於HBO GO上線。