「龍族前傳」首集近千萬人搶看 創HBO首播紀錄

「龍族前傳」上線首日竟造成HBO串流平台大塞車，全球同時有有998.6萬觀眾觀看首集。（圖：HBO GO提供）

HBO招牌神劇「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）即便已經下檔，仍有不少忠實粉絲，去年一宣布開拍番外篇影集「龍族前傳」（House of the Dragon）就引來不少劇迷期待，日前一上檔果然引起轟動，竟造成HBO MAX串流平台嚴重癱瘓，事後HBO宣布共計有998.6萬觀眾在首日觀看首集，創下HBO開台以來新劇首播最高紀錄。

「龍族前傳」將故事回溯到「冰與火之歌：權力遊戲」200年前的維斯特洛大陸，講述當時「龍家」坦格利安家族的發展史，該劇也改編自喬治馬汀的同名原作小說 ，同樣具備奇幻大場面，另有鐵王座、龍等經典元素，果然未演先轟動。新任男主角找來「神鬼認證3：最後通牒」（The Bourne Ultimatum）英國 男星派迪康斯丁（Paddy Considine），原本他僅是眾多好萊塢電影 的搶眼綠葉，這回突然能主演夯劇，並扮演坦格利安家族之王，有不少宮廷衝突戲，連他自己都笑說：「親朋好友從來沒這麼期待我的戲過。」

「龍族前傳」雖才剛播完首集，但劇中的緊張衝突已經一觸即發，讓不少影迷好奇接下來會有什麼爆炸性的發展，影集將於每星期一上午9點與美國同步於HBO GO上線。