「神鬼奇航6」確定啟動 粉絲連署：強尼戴普回歸

粉絲上網連署希望強尼戴普能重回「神鬼奇航」系列。（取材自IMDb）

「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列曾經在全球各地累積超過40億元的驚人票房，原本在第五集「神鬼奇航：死無對證」（Pirates of the Caribbean:Dead Men Tell No Tales）後，第六集接著就要開拍，然而因為男主角強尼戴普（Johnny Depp）涉入與前妻安珀赫德（Amber Heard）的家暴 風波，拍片計畫整個取消。

強尼戴普自從打贏與前妻的誹謗官司，事業重現生機。（路透資料照片）

之後傳迪士尼 有可能重啟此系列改由女性角色掛帥、甚至洽談「小丑女」瑪格蘿比（Margot Robbie），又有傳「神鬼奇航6」仍會復活，卻不會再有強尼戴普扮演的傑克船長出現。

近日製片人傑瑞布魯克海默（Jerry Bruckheimer）證實「神鬼奇航6」起死回生，已經開始在發展劇本，強尼戴普的粉絲也火速在網上展開連署，要求傑克船長能重回第6集。

當初迪士尼因為安珀赫德的發文，立刻將「神鬼奇航6」拍攝喊停，現在強尼藉著官司大勝、公眾聲望再度攀到高點，粉絲們特地提出「還強尼一個公道」連署，希望號召百萬人爭取讓他重回「神鬼奇航6」，目前已經有近79萬人加入，預計應可很快達標，接下來就看迪士尼如何回應。

「神鬼奇航」系列也是強尼戴普的吸金命脈，據估計他主演這一系列後，賺進超過數億美元，讓自己的身家達到6億5000萬美元的驚人程度，倘若他能回歸此系列，也能確保往後生活繼續過得優渥又自在。