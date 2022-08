「神鬼奇航6」確定啟動 粉絲連署：強尼戴普回歸

粉絲上網連署希望強尼戴普能重回「神鬼奇航」系列。(取材自IMDb)

「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)系列曾經在全球各地累積超過40億元的驚人票房,原本在第五集「神鬼奇航:死無對證」(Pirates of the Caribbean:Dead Men Tell No Tales)後,第六集接著就要開拍,然而因為男主角強尼戴普(Johnny Depp)涉入與前妻安珀赫德(Amber Heard)的家暴 風波,拍片計畫整個取消。

強尼戴普自從打贏與前妻的誹謗官司,事業重現生機。(路透資料照片)

之後傳迪士尼 有可能重啟此系列改由女性角色掛帥、甚至洽談「小丑女」瑪格蘿比(Margot Robbie),又有傳「神鬼奇航6」仍會復活,卻不會再有強尼戴普扮演的傑克船長出現。

近日製片人傑瑞布魯克海默(Jerry Bruckheimer)證實「神鬼奇航6」起死回生,已經開始在發展劇本,強尼戴普的粉絲也火速在網上展開連署,要求傑克船長能重回第6集。

當初迪士尼因為安珀赫德的發文,立刻將「神鬼奇航6」拍攝喊停,現在強尼藉著官司大勝、公眾聲望再度攀到高點,粉絲們特地提出「還強尼一個公道」連署,希望號召百萬人爭取讓他重回「神鬼奇航6」,目前已經有近79萬人加入,預計應可很快達標,接下來就看迪士尼如何回應。

「神鬼奇航」系列也是強尼戴普的吸金命脈,據估計他主演這一系列後,賺進超過數億美元,讓自己的身家達到6億5000萬美元的驚人程度,倘若他能回歸此系列,也能確保往後生活繼續過得優渥又自在。