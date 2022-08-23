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「浩克」嗆一成不變 漫威、「星際」掀戰

記者蘇詠智／綜合報導​
伊旺麥奎格放話稱沒有想加入漫威英雄片。（路透資料照片）
伊旺麥奎格放話稱沒有想加入漫威英雄片。（路透資料照片）

同樣隸屬於迪士尼這個大集團的漫威英雄片與「星際大戰」（Star Wars）系列，很容易引起雙方粉絲的口水戰，都認為自己更高明、厲害。不過近來因為扮演「綠巨人浩克」（The Hulk）的馬克魯法洛（Mark Ruffalo）受訪時一句真心話，惹得漫威和星戰的影迷又爭論不休，連在「星際大戰」系列扮演青年版歐比王的伊旺麥奎格（Ewan McGregor），都含蓄地反擊。

馬克魯法洛認為漫威英雄片的風格有變化又豐富。（路透資料照片）
馬克魯法洛認為漫威英雄片的風格有變化又豐富。（路透資料照片）

馬克魯法洛坦言：「如果你看了『星際大戰』，你以後再看任何相關影片，感覺都差不多一模一樣，可是漫威英雄片就不同了，就算在同一個影視宇宙之內，還是能有很多不一樣的風格。」言下之意，「星際大戰」系列一成不變、缺乏驚喜和創意，可是漫威英雄片就是百花齊放，各種風格都能兼容並蓄，自然可看性也更加豐富。

隔沒兩天，「星際大戰」系列的重要演員之一伊旺麥奎格，在被問到是否加入漫威英雄片行列時，語帶玄機地回答：「我不知道我想不想要。因為我喜歡做各種不同的工作，這是真的，我喜歡導戲，我也喜歡舞台劇，我絕對很想要再回到劇場，但你知道，我已經在『星戰』的世界了，我不確定還需不需要加入另外那邊，反正我也沒有想要啦。」

漫威和「星戰」系列都是迪士尼吸引觀眾注意的台柱，近年來因為漫威英雄片正當道，曾經在票房榜上有呼風喚雨地位的「星戰」系列顯得氣勢不如以往，可是漫威「復仇者聯盟：終局之戰」在北美影史票房排行榜上的名次還不及「STAR WARS：原力覺醒」，至少在美國，「星戰」系列應該還是很吃香。

漫威 迪士尼 舞台劇

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