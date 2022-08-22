我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

下一任007要年輕、夠高 34歲雷吉尚佩吉出線？

記者蘇詠智／綜合報導
雷吉尚佩吉最符合新龐德人選「年輕又高」的要求。（路透資料照片）
雷吉尚佩吉最符合新龐德人選「年輕又高」的要求。（路透資料照片）

銀幕名間諜的至尊代表──007詹姆斯龐德（James Bond）已換過六位正宗人選，第六代的丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在去年「007：生死交戰」（No Time to Die）上映後交棒，新的人選還在物色中，英國賭盤三不五時就會擺出新的演員名字。

伊卓斯艾巴身型高大，可惜即將滿半百，以龐德人選來說顯得太老。（歐新社資料照片）
伊卓斯艾巴身型高大，可惜即將滿半百，以龐德人選來說顯得太老。（歐新社資料照片）

早先將滿50歲黑人男星伊卓斯艾巴（Idris Elba）被傳很多年有可能會是史上第一位黑皮膚的龐德，經反覆洽談，近日新聞報導他確定要放棄。

湯姆哈迪年紀太大又不夠高，不符合新龐德的條件。（路透資料照片）
湯姆哈迪年紀太大又不夠高，不符合新龐德的條件。（路透資料照片）

英國媒體報導，業界內部消息人士指出，下一任龐德人選被要求要高、年輕，因此年紀大概在30出頭、身高超過180公分（更高更好）應是基本要求。年紀30出頭的話，未來還能再演上至少3集都不至於過老，這麼一來快滿45歲又175公分的人選之一「猛毒」湯姆哈迪（Tom Hardy）第一個就被刷掉。

亨利卡維爾（中）高大英俊，但接演龐德又有點嫌不夠年輕。（路透資料照片）
亨利卡維爾（中）高大英俊，但接演龐德又有點嫌不夠年輕。（路透資料照片）

至於最多觀眾公認「長得就是傳統007樣子」的「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill），身高185公分、合格，卻也已經39歲，當初丹尼爾克雷格接演首部龐德片時也「才」38歲；一番過濾之下，34歲又有181公分的「柏捷頓家族：名門韻事」雷吉尚佩吉（Regé-Jean Page）堪稱最符合「年輕、高」需求的選擇。

龐德片製片人表示下一任龐德要花時間找，或許他們還在精挑細選中，不過007迷還是等到福音，電影片集確定再續約到2037年，而2037年也就是正宗龐德片首集「第七號情報員」推出75周年的光榮時刻。

龐德 英國 電影

上一則

謝娜排話劇曬照 意外曝文章近況、黃磊瘦身有成

下一則

唐嫣連6年低調資助藏族女孩求學 網友讚：優質藝人

延伸閱讀

下一任007條件出爐：30出頭、超過180 太老太矮都不行

下一任007條件出爐：30出頭、超過180 太老太矮都不行
競標丹尼爾克雷格穿過的西裝 007慶60周年慈善拍賣

競標丹尼爾克雷格穿過的西裝 007慶60周年慈善拍賣
雷恩葛斯林古馳粉色西裝成癮？小布輕鬆穿搭聯名潮鞋

雷恩葛斯林古馳粉色西裝成癮？小布輕鬆穿搭聯名潮鞋
國會暴亂用棍棒襲警 華盛頓男被判刑5年3個月

國會暴亂用棍棒襲警 華盛頓男被判刑5年3個月

熱門新聞

汪小菲深夜醉酒直播，被眼尖網友發現，他的床頭仍擺放與大S的合照。（視頻截圖）

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

2022-08-20 16:47
張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

2022-08-15 18:01
林心如墾丁度暑假曬姣好身材。(取材自臉書)

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

2022-08-16 07:43
章子怡日前出席電影節活動，自爆執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控。(取材自微博)

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

2022-08-17 23:12
梁洛施幫李澤楷生三子，結果財產分配連小孩都沒得拿。（取材自Instagram）

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

2022-08-20 22:55
王瞳（左）、艾成慶結婚2周年。（圖：民視提供）

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

2022-08-16 23:28

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣