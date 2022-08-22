下一任007要年輕、夠高 34歲雷吉尚佩吉出線？

雷吉尚佩吉最符合新龐德人選「年輕又高」的要求。（路透資料照片）

銀幕名間諜的至尊代表──007詹姆斯龐德 （James Bond）已換過六位正宗人選，第六代的丹尼爾克雷格（Daniel Craig）在去年「007：生死交戰」（No Time to Die）上映後交棒，新的人選還在物色中，英國 賭盤三不五時就會擺出新的演員名字。

伊卓斯艾巴身型高大，可惜即將滿半百，以龐德人選來說顯得太老。（歐新社資料照片）

早先將滿50歲黑人男星伊卓斯艾巴（Idris Elba）被傳很多年有可能會是史上第一位黑皮膚的龐德，經反覆洽談，近日新聞報導他確定要放棄。

湯姆哈迪年紀太大又不夠高，不符合新龐德的條件。（路透資料照片）

英國媒體報導，業界內部消息人士指出，下一任龐德人選被要求要高、年輕，因此年紀大概在30出頭、身高超過180公分（更高更好）應是基本要求。年紀30出頭的話，未來還能再演上至少3集都不至於過老，這麼一來快滿45歲又175公分的人選之一「猛毒」湯姆哈迪（Tom Hardy）第一個就被刷掉。

亨利卡維爾（中）高大英俊，但接演龐德又有點嫌不夠年輕。（路透資料照片）

至於最多觀眾公認「長得就是傳統007樣子」的「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill），身高185公分、合格，卻也已經39歲，當初丹尼爾克雷格接演首部龐德片時也「才」38歲；一番過濾之下，34歲又有181公分的「柏捷頓家族：名門韻事」雷吉尚佩吉（Regé-Jean Page）堪稱最符合「年輕、高」需求的選擇。

龐德片製片人表示下一任龐德要花時間找，或許他們還在精挑細選中，不過007迷還是等到福音，電影 片集確定再續約到2037年，而2037年也就是正宗龐德片首集「第七號情報員」推出75周年的光榮時刻。