我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：習近平可能於9月中旬出訪中亞

值得借學貸嗎？52%大學生薪水不如高中畢業生

扮「律師女浩克」 塔媞安娜瑪斯蘭尼師法瑞絲薇絲朋

記者陳建嘉／綜合報導
塔媞安娜瑪斯蘭尼隔空喊話，希望台灣觀眾支持「律師女浩克」。（圖：Disney+提供）
塔媞安娜瑪斯蘭尼隔空喊話，希望台灣觀眾支持「律師女浩克」。（圖：Disney+提供）

漫威全新影集「律師女浩克」（She-Hulk: Attorney at Law）由艾美獎視后塔媞安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）主演，她在劇中飾演力大無窮的「女浩克」珍妮佛華特斯，私底下卻只是一名宅女律師。塔媞安娜日前受訪，坦言自己私下有特別學習「金法尤物」（Legally Blonde）的瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon），得知台灣有不少漫威粉絲時，更隔空喊話請台粉支持。

塔媞安娜坦言過去沒有嘗試過這麼特別的角色，既是律師，也是超級英雄，而她在演出該劇前，特別再看一遍愛片「金法尤物」，想要化身薇絲朋一樣時尚、精明的女律師，「我真的很愛那部電影，我覺得瑞絲在裡面的演出，也很貼近我的角色個性」。

塔媞安娜在戲劇開拍前，還特別諮詢過一些年輕律師，想知道他們為何想投身這個行業，「律師不是一直都那麼帥氣，私底下也有很多困擾，這是大家在看律政劇時看不到的」。

塔媞安娜認為「律師女浩克」雖是超級英雄劇，但絕對是觀眾從未看過的類型，「她只想當一個最好的律師，不想當超級英雄，因為『女浩克』的身分總為她帶來很多麻煩，她只能學習如何與另一個身分共處，繼續在人生路上前行」。

漫威 艾美獎 電影

上一則

派迪康斯丁接演「龍族前傳」 喜配小20歲嫩妻

下一則

「歡樂頌3」翻車 被酸像盜版 口碑、收視不如前作

延伸閱讀

「捍衛戰士2」美票房超越「無限之戰」 幻視嘆狂輸妻子

「捍衛戰士2」美票房超越「無限之戰」 幻視嘆狂輸妻子
漫威密謀「鋼鐵人」復活 換掉小勞勃道尼也不找阿湯哥？

漫威密謀「鋼鐵人」復活 換掉小勞勃道尼也不找阿湯哥？
漫威密謀讓鋼鐵人回歸 但換掉小勞勃道尼 也不找阿湯？

漫威密謀讓鋼鐵人回歸 但換掉小勞勃道尼 也不找阿湯？
超級英雄車秀 華裔影星劉思慕現身

超級英雄車秀 華裔影星劉思慕現身

熱門新聞

汪小菲深夜醉酒直播，被眼尖網友發現，他的床頭仍擺放與大S的合照。（視頻截圖）

舊情難忘？汪小菲深夜直播 網友揪：床頭擺大S合照

2022-08-20 16:47
張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

2022-08-15 18:01
林心如墾丁度暑假曬姣好身材。(取材自臉書)

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

2022-08-16 07:43
章子怡日前出席電影節活動，自爆執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控。(取材自微博)

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

2022-08-17 23:12
梁洛施幫李澤楷生三子，結果財產分配連小孩都沒得拿。（取材自Instagram）

李嘉誠財產重組 梁洛施生3金孫竟被爆「一毛都拿不到」

2022-08-20 22:55
王瞳（左）、艾成慶結婚2周年。（圖：民視提供）

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

2022-08-16 23:28

超人氣

更多 >
影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話

影／中國駐美公使 對抗議民眾比中指罵髒話
燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人

燒20萬美元救不回余苑綺 余天李亞萍白髮人送黑髮人
華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒

華埠20年夫妻店遭黑：中餐實惠不等同骯髒
亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境

亞裔1歲來美 48歲因案獲釋未獲加州州長赦免 驅逐出境
德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣