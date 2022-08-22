扮「律師女浩克」 塔媞安娜瑪斯蘭尼師法瑞絲薇絲朋

塔媞安娜瑪斯蘭尼隔空喊話，希望台灣觀眾支持「律師女浩克」。（圖：Disney+提供）

漫威 全新影集「律師女浩克」（She-Hulk: Attorney at Law）由艾美獎 視后塔媞安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）主演，她在劇中飾演力大無窮的「女浩克」珍妮佛華特斯，私底下卻只是一名宅女律師。塔媞安娜日前受訪，坦言自己私下有特別學習「金法尤物」（Legally Blonde）的瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon），得知台灣有不少漫威粉絲時，更隔空喊話請台粉支持。

塔媞安娜坦言過去沒有嘗試過這麼特別的角色，既是律師，也是超級英雄，而她在演出該劇前，特別再看一遍愛片「金法尤物」，想要化身薇絲朋一樣時尚、精明的女律師，「我真的很愛那部電影 ，我覺得瑞絲在裡面的演出，也很貼近我的角色個性」。

塔媞安娜在戲劇開拍前，還特別諮詢過一些年輕律師，想知道他們為何想投身這個行業，「律師不是一直都那麼帥氣，私底下也有很多困擾，這是大家在看律政劇時看不到的」。

塔媞安娜認為「律師女浩克」雖是超級英雄劇，但絕對是觀眾從未看過的類型，「她只想當一個最好的律師，不想當超級英雄，因為『女浩克』的身分總為她帶來很多麻煩，她只能學習如何與另一個身分共處，繼續在人生路上前行」。