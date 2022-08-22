「神鬼奇航6」確定啟動 粉絲連署要求強尼戴普回歸

粉絲上網連署希望強尼戴普能重回「神鬼奇航」系列。（取材自IMDb）

「神鬼奇航」系列曾經在全球各地累積超過40億美元的驚人票房，原本在第5集「加勒比海盜－神鬼奇航：死無對證」後，第6集接著就要開拍，然而因為男主角強尼戴普涉入與前妻安珀赫德的家暴 風波，拍片計畫整個取消，之後傳迪士尼 有可能重啟此系列改由女性角色掛帥、甚至洽談「小丑女」瑪格蘿比，又有傳「神鬼奇航6」仍會復活，卻不會再有強尼戴普扮演的傑克船長出現。近日製片人傑瑞布魯克海默證實「神鬼奇航6」起死回生，已經開始在發展劇本，強尼戴普的粉絲也火速在網上展開連署，要求傑克船長能重回第6集。

強尼戴普為了安珀赫德在報上投書暗示他是「家暴男」，演藝事業陷入好幾年的低潮，直到5月多他對安珀的誹謗訴訟，獲法庭判決可拿到安珀的千萬美元賠償金，總算出了一口氣，即便安珀仍提上訴，外界已視他為官司中的贏家，他也希望這一次真的能夠徹底粉碎負面形象、演藝事業再度重振雄風。

當初迪士尼因為安珀赫德的發文，立刻將「神鬼奇航6」拍攝喊停，現在強尼藉著官司大勝、公眾聲望再度攀到高點，粉絲們特地提出「還強尼一個公道」連署，希望號召百萬人爭取讓他重回「神鬼奇航6」，目前已經有近79萬人加入，預計應可很快達標，接下來就看迪士尼如何回應。