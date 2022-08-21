班珍婚禮前出意外 班媽摔落碼頭送醫

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲婚宴前卻突發意外。（路透資料照片）

好萊塢巨星班艾佛列克 （Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）的奢華婚宴即將登場，卻碰上沒有人能預料到的意外—班的母親克莉絲不慎在婚宴場地的豪宅莊園內碼頭跌倒、腿部受傷，他和珍妮佛洛佩茲趕忙將媽媽送去醫院治療，他臉色凝重，還開始抽菸，顯然對喜事舉辦前突來的狀況感到煩悶。

不過，周末在班的喬治亞州 豪宅莊園辦的婚禮還是如期舉行，珍妮佛穿上新訂做的婚紗，裙襬在莊園內的長橋上延伸，氣派奪目，兩人坐船到橋頭，在橋上以碧藍的水面為背景再度親吻秀恩愛，畫面浪漫、夢幻。

主導婚禮規畫的珍妮佛，讓工作人員用白色為主題，增添了童話般的感覺，包括麥特戴蒙（Matt Damon）夫婦等演藝圈來賓見證他倆的幸福時刻，但班艾佛列克的奧斯卡影帝弟弟凱西艾佛列克（Casey Affleck）卻未到場。

人在洛杉磯的他，被狗仔攝影問道：「你今天怎麼沒出席哥哥的婚禮？」他則低聲回答：「我有別的事…」然後馬上開車離去，沒有講清楚為何缺席。

班珍情牽20年，一度分手各自嫁娶，去年在都恢復單身後舊情復燃，今年7月於拉斯維加斯結婚，讓全球影迷感嘆：「又可以相信愛情了！」