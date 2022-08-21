掌摑風波後 威爾史密斯好感度下滑 惡感度上升 前妻為他求情

威爾史密斯（右）與妻子潔妲蘋姬近半年來好感度明顯下滑，惡感度顯著提升。（路透資料照片）

好萊塢男星威爾史密斯 （Will Smith）在奧斯卡 頒獎典禮上掌摑克里斯洛克（Chris Rock），把自己本來還算不錯的人氣給打掉了不少，經專業機構的好感度調查，他從1月到7月，好感度由39掉到24，惡感度卻從8上漲到26，他的妻子潔妲蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）比他更慘，好感度從13降到6，惡感度卻從29上升到44。

威爾史密斯掌摑克里斯洛克後，面對歐美主流輿論高喊抵制暴力，他除了在事發後幾天後發聲明道歉、接受奧斯卡主辦單位美國影藝學院開除會員身分和10年不得出席活動的懲處外，消失公眾眼前數個月進行心理療程，直到最近又發了道歉短片，生活開始逐漸要回歸常軌。

在掌摑風波後，威爾史密斯一堆籌拍、洽談中的新片紛傳停擺，有的還可能胎死腹中，他試圖挽回演藝事業，也以為過了好幾個月、人們也許對他的態度有些暖化，看來情況似乎不見得是這樣。他的前妻雪莉贊皮諾（Sheree Zampino）幫他喊話：「我真的希望人們能允許他當個人，我真的很希望這樣，因為我支持他，我們的關係很好。」

幾個月之內，一堆妖魔化威爾史密斯的言論，讓人們幾乎忘了他在爭議的舉動之外，也只是個普普通通的人，就像你我他一樣會有衝動、憤怒甚至不一定管得住自己的時候，做錯事該承認、該負起責任，他也沒有想要逃避，而外界能否再給他一次機會？在道歉短片後，威爾在社群網站 上發了第一則不跟掌摑或道歉有關的內容，被解讀成想要重新出發、走出陰霾。