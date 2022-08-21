「慾望城市」續篇傳要拍第二季 約翰寇貝特將回歸

約翰寇貝特將回歸「慾望城市：華麗下半場」。（路透資料照片）

經典名作永不退，美劇 「慾望城市」（Sex and the City）續篇「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...）去年推出後反應不差，傳將再續第二季，並請回約翰寇貝特（John Corbett）再扮女主角凱莉的前未婚夫艾登。此外，艾迪墨菲（Eddie Murphy）「比佛利山 超級警探4」（Beverly Hills Cop 4）令影迷等待超過四分之一世紀，終於確定近期內就要開拍。

「慾望城市」曾是全球女性必看影集，「慾望城市：華麗下半場」的籌拍更引起熱烈話題，當時約翰寇貝特就透露自己會回歸，不過第一季從頭到尾都沒見到他的影子，後來飾演凱莉的莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）受訪時表示，他曾經對自己的笑話被當真道歉。

但顯然玩笑開到最後，也有可能成真。據歐美媒體報導，約翰寇貝特扮演的艾登將在第二季露臉好幾集，有重要的情節線。在「慾望城市」電影 第二集，艾登已為人夫和人父，凱莉則嫁給了大人物，而「慾望城市：華麗下半場」首集，大人物猝逝、凱莉成了寡婦，令人更加好奇她在第二季如何與艾登再有新的交集？