「慾望城市」續篇傳要拍第二季 約翰寇貝特將回歸

約翰寇貝特將回歸「慾望城市:華麗下半場」。(路透資料照片)

經典名作永不退,美劇 「慾望城市」(Sex and the City)續篇「慾望城市:華麗下半場」(And Just Like That...)去年推出後反應不差,傳將再續第二季,並請回約翰寇貝特(John Corbett)再扮女主角凱莉的前未婚夫艾登。此外,艾迪墨菲(Eddie Murphy)「比佛利山 超級警探4」(Beverly Hills Cop 4)令影迷等待超過四分之一世紀,終於確定近期內就要開拍。

「慾望城市」曾是全球女性必看影集,「慾望城市:華麗下半場」的籌拍更引起熱烈話題,當時約翰寇貝特就透露自己會回歸,不過第一季從頭到尾都沒見到他的影子,後來飾演凱莉的莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)受訪時表示,他曾經對自己的笑話被當真道歉。

但顯然玩笑開到最後,也有可能成真。據歐美媒體報導,約翰寇貝特扮演的艾登將在第二季露臉好幾集,有重要的情節線。在「慾望城市」電影 第二集,艾登已為人夫和人父,凱莉則嫁給了大人物,而「慾望城市:華麗下半場」首集,大人物猝逝、凱莉成了寡婦,令人更加好奇她在第二季如何與艾登再有新的交集?