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「慾望城市」續篇傳要拍第二季 約翰寇貝特將回歸

記者蘇詠智／綜合報導
約翰寇貝特將回歸「慾望城市：華麗下半場」。（路透資料照片）
約翰寇貝特將回歸「慾望城市：華麗下半場」。（路透資料照片）

經典名作永不退，美劇「慾望城市」（Sex and the City）續篇「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...）去年推出後反應不差，傳將再續第二季，並請回約翰寇貝特（John Corbett）再扮女主角凱莉的前未婚夫艾登。此外，艾迪墨菲（Eddie Murphy）「比佛利山超級警探4」（Beverly Hills Cop 4）令影迷等待超過四分之一世紀，終於確定近期內就要開拍。

「慾望城市」曾是全球女性必看影集，「慾望城市：華麗下半場」的籌拍更引起熱烈話題，當時約翰寇貝特就透露自己會回歸，不過第一季從頭到尾都沒見到他的影子，後來飾演凱莉的莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）受訪時表示，他曾經對自己的笑話被當真道歉。

但顯然玩笑開到最後，也有可能成真。據歐美媒體報導，約翰寇貝特扮演的艾登將在第二季露臉好幾集，有重要的情節線。在「慾望城市」電影第二集，艾登已為人夫和人父，凱莉則嫁給了大人物，而「慾望城市：華麗下半場」首集，大人物猝逝、凱莉成了寡婦，令人更加好奇她在第二季如何與艾登再有新的交集？

艾迪墨菲的「比佛利山超級警探」系列，從第3集「霹靂炮」後28年都沒再出續作，中間曾試過籌備影集續篇，或是院線片版第4集，皆胎死腹中。目前第4集確定搬家到Netflix推出，製片人透露10天之後就會正式開拍，粉絲興奮期待。

「慾望城市：華麗下半場」傳要再拍第二季。（取材自IMDb）
「慾望城市：華麗下半場」傳要再拍第二季。（取材自IMDb）

比佛利山 美劇 電影

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