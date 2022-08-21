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「女浩克」女星學中文多年 專訪要粉絲「給我打電話」

記者陳建嘉／台北－洛杉磯連線專訪
金潔岡薩加在訪談中撂中文。（圖：Disney+提供）
金潔岡薩加在訪談中撂中文。（圖：Disney+提供）

金潔岡薩加（Ginger Gonzaga）在「律師女浩克」（She-Hulk: Attorney at Law）扮演律師助理妮琪拉蒙斯，發揮獨特喜劇天份，與「女浩克」塔媞安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）有不少精彩對戲，她私下學中文多年，日前接受本報系聯合報訪問，更開心用中文說「你好啊，你的中文名字叫做什麼啊」、「我的中文只會講一點點」，發音相當標準，讓記者大吃一驚。

「律師女浩克」風格幽默生動。（圖：Disney+提供）
「律師女浩克」風格幽默生動。（圖：Disney+提供）

金潔岡薩加是知名喜劇演員、模特兒，並與喜劇天王金凱瑞有過一段情，她此次在「律師女浩克」與塔媞安娜瑪斯蘭尼合作搭檔，她稱讚這部劇的角色們都很有主見，「大家都能貢獻自己的喜劇表演，雖然是改編漫畫，但是主角可以打破第四道牆，其實有許多非常趣味的互動」。

金潔岡薩加（右）曾與金凱瑞有過一段情。（Getty Images）
金潔岡薩加（右）曾與金凱瑞有過一段情。（Getty Images）

金潔更笑說無論是在戲裡戲外，與塔媞安娜都是好友，提到飾演『王』的黃凱旋私底下是一個很厲害的DJ，常常會在片場放音樂，塔媞安娜則會在一旁展現舞技，「我們常常在一起做一些很蠢的事，但真的很好玩啦」。

金潔岡薩加與塔媞安娜瑪斯蘭尼在「律師女浩克」的互動相當有趣。（圖：Disney+...
金潔岡薩加與塔媞安娜瑪斯蘭尼在「律師女浩克」的互動相當有趣。（圖：Disney+提供）

金潔私底下也是漫威迷，但她強調「律師女浩克」絕對是很不一樣的超級英雄劇，「能看到一個不情願當英雄的女律師，想要約會，與其他英雄鬥嘴，這聽起來真的很棒耶」，最後還不忘再撂中文向粉絲喊話，「我在這部戲裡面飾演妮琪，如果你喜歡的話，請給我打電話」，令人絕倒。「律師女浩克」現正在Disney+熱播中。

金潔岡薩加在「律師女浩克」展現絕佳喜感。（圖：Disney+提供）
金潔岡薩加在「律師女浩克」展現絕佳喜感。（圖：Disney+提供）

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