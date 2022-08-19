18歲像38歲…蜜莉芭比布朗長大超老氣 新戲又回復青春

蜜莉芭比布朗超成熟的打扮看不出只有18歲。（取材自Instagram）

Netflix 招牌大戲「怪奇物語」中扮演超能少女伊萊雯的英國女星蜜莉芭比布朗，曾是觀眾眼中最聰慧靈秀的女童星，然而她年歲漸長，戲外打扮益發成熟，看著她長大的老影迷都不太能適應，甚至認為她在某些場合的穿著與造型，不像18歲反而像38歲，瞬間從美眉變阿姨，視覺震撼度超大。所幸在戲劇節目中，她還是青春俏麗，在「怪奇物語」第4季之後，由她所主演、觀眾期待多時的「天才少女福爾摩斯2」宣布將於11月4日在Netflix全球同步上線，她扮演的艾諾拉福爾摩斯也將翻開人生的新篇章。

蜜莉芭比布朗扮演的艾諾拉，是名滿天下的夏洛克福爾摩斯之妹，雖然年紀尚輕，卻有不輸哥哥的冒險精神，推理能力也相當出色。「天才少女福爾摩斯2」中艾諾拉追隨哥哥腳步當上私家偵探，首樁正式委託是要尋找一位失蹤少女，豈料竟捲入危險陰謀，需要朋友和哥哥夏洛克的協力相助，才能夠一起解開神秘謎團。扮演夏洛克的英俊小生亨利卡維爾，也會回歸這一集，和蜜莉又有不少精彩對手戲。

蜜莉芭比布朗在「天才少女福爾摩斯2」又有曲折遭遇。（圖：Netflix提供）

演藝事業還炙手可熱的蜜莉芭比布朗，接受「Allure」雜誌專訪，透露自己是普度大學線上課程的學生，有趣的是，普度大學位於美國印第安納州 ，她的成名作「怪奇物語」故事恰巧也發生在印第安納州，等於是另類返鄉求學，她表示自己唸的課程是公眾服務，可以學習公眾服務制度，以及如何幫助年輕人。

蜜莉芭比布朗12歲就因「怪奇物語」一夕爆紅，卻也必須獨自承擔成名的黑暗面，酸民對她的一舉一動嚴厲批判，網路霸凌嚴重到她已完全不用社群媒體 ，只由團隊操刀管理，蜜莉無奈地說：「當連你自己都還不知道自己是誰，就被如此仇恨，真的很難。他們到底討厭我什麼？因為我也不知道我是誰。」

但對她打擊最徹底的，是遭受舊愛的無情背叛。蜜莉芭比布朗16歲時曾與20歲的網紅杭特埃西莫維奇短暫交往，她發現這段感情處於「不健康的狀況」，因而與他分手，但渣男前男友去年竟在直播中毀滅式爆料，不僅揭露兩人交往細節，更訕笑地詳盡描述兩人間的性事，展現強烈的惡意。

蜜莉芭比布朗12歲就因「怪奇物語」一夕暴紅。（圖：Netflix提供）

當時正忙於「怪奇物語」第4季拍攝的蜜莉芭比布朗坦言：「我感覺非常脆弱，同戲演員沒人知道我發生了什麼事，能夠在沒人知道狀況時獨自處理還蠻好的，但後來全世界都知道了，就變得難多了。」報復式爆料將蜜莉殘忍地打入不堪的人生谷底，「我花了一年時間療癒，當你被如此公開羞辱，讓我感覺好失控與無助。」

比起外表的過度成熟，蜜莉芭比布朗經過一切挫折，真正變成熟的是內心的想法，她表示如今知道自己的價值，前男友並沒有從她身上剝奪什麼，「感覺我的人生終於翻過了一個章節，而我終於結束了這個他X的有夠長的篇章。」她覺得自己人生新目標，是要幫助年輕的女性與年輕人，讓他們知道她也經歷過低潮，做過錯誤的決定。