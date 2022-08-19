奢華婚宴要來囉 珍妮佛洛佩茲、小班媽已無婆媳心結？

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲周末要連辦3天婚宴。（路透資料照片）

班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）即將在本周末於喬治亞州 的豪宅莊園舉辦一連3天的奢華婚宴，兩人已被拍到抵達當地，一起出門採買，同行的還有班與前妻珍妮佛嘉納所生的長女薇奧莉，以及他的母親克莉絲。早先克莉絲被八卦媒體爆料對於珍妮佛洛佩茲並不是很滿意，心中還是比較偏向前兒媳珍妮佛嘉納（Jennifer Garner），但從狗仔偷拍照看來，婆媳間並無明顯的不和，畢竟曾經在快20年前就差點要是一家人。

珍妮佛洛佩茲（右）與班艾佛列克的母親克莉絲一起上街，似無明顯不和。(取材自Instagram)

由於班珍彼此都是帶著子女結婚，雙方小孩和家人能否融洽相處就成為婚姻能走多久的重要關鍵，盛傳班的2女兒賽拉芬娜與珍妮佛洛佩茲的女兒艾美因年紀相近，特別投緣，兩人也出席了爸媽在拉斯維加斯的婚禮，薇奧莉和弟弟山姆、珍妮佛洛佩茲的兒子麥克斯也沒到。周末要舉行的婚宴，他們應該都不會再缺席。班除了邀請演藝圈好哥兒們麥特戴蒙(Matt Damon)、吉米金莫（Jimmy Kimmel）等之外，身為奧斯卡 影帝的弟弟凱西艾佛列克(Casey Affleck)自然也受邀，可是凱西還被拍到人仍在洛杉磯，沒有動身前往喬治亞州，是否不出席哥哥的婚宴？外界都在等著瞧。

雖然和哥哥都是奧斯卡得主，凱西艾佛列克始終走低調、不張揚的路線，和班每一次談戀愛都會搞得轟動各方，有天壤之別。八卦刊物也曾指凱西並不喜歡哥哥那麼愛出風頭，而現在又多了一個更愛出風頭的嫂嫂，兩人走到哪兒都是狗仔緊盯的目標，凱西相當難以接受，可是畢竟是哥哥的重要幸福時刻，凱西不太可能狠下心來不出現。倒是班的另一位友人、曾與凱西合演「瞞天過海」(Ocean's Eleven)系列的喬治柯隆尼(George Clooney)，絕對不會在賓客名單上，因為他是珍妮佛洛佩茲的死對頭。