我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

強尼戴普有望回歸「怪獸」 再演大壞蛋葛林德華

娛樂新聞組／綜合報導
強尼戴普被爆有機會回歸《怪獸》系列，重演大壞蛋葛林戴華。（取材自IMDb）
強尼戴普被爆有機會回歸《怪獸》系列，重演大壞蛋葛林戴華。（取材自IMDb）

強尼戴普（Johnny Depp）自從與前妻安珀赫德（Amber Heard）的官司獲得勝訴後，演藝事業重新起飛。香港01報導，繼早前參演法國宮廷電影「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne Du Barry）並釋出造型照後，亦有傳聞指強尼戴普有機會回歸「怪獸」（Fantastic Beast）系列，重演魅力奸角葛林戴華（Gellert Grindelwald）。

葛林戴華一角於「怪獸」系列電影的三部曲中，分別由柯林法洛（Colin Farrell）、強尼戴普及丹麥影帝麥斯米克森（Mads Mikkelson）飾演，演繹葛林戴華的「三種面貌」。雖然未知續集會否由第四位演員飾演，但近日麥斯米基辛接受訪問時，表示強尼戴普「有機會」回歸系列重演葛林德華一角，言論除了對強尼戴普演藝事業表示支持外，亦似乎表達自己無意繼續飾演角色。

據外媒報導，麥斯米克森在訪問中表示：「我本身就是強尼的影迷，我覺得他是一位出色的演員。我無法重覆他的表演方式，因為角色具有他深刻的影子。當時由我演繹角色時，如果重覆他的做法，將會扼殺了創作空間，所以我們創造了新的風格，一個屬於我自己的版本，亦在創作上具有橋梁作用，承接他所演繹的版本。」

在強尼戴普官司纏身期間，有傳被好萊塢杯葛，然而在官司過後，尚未有明確消息指尼特普會回歸，包括迪士尼旗下一直由強尼戴普主演的「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列。

電影 迪士尼 香港

上一則

周星馳「兒子」25歲了 飄女人味辣秀美背

下一則

周冬雨大膽裸上身「光影遮點」 網友笑「平平」無奇

延伸閱讀

強尼戴普回歸再演「葛林戴華德」？邁斯米克森回應了

強尼戴普回歸再演「葛林戴華德」？邁斯米克森回應了
強尼戴普花錢如流水 6.5億身家剩不到1/3

強尼戴普花錢如流水 6.5億身家剩不到1/3
強尼戴普花錢如流水 6.5億元身家現在剩不到1/3

強尼戴普花錢如流水 6.5億元身家現在剩不到1/3
強尼戴普回歸影壇 法王路易十五造型曝光

強尼戴普回歸影壇 法王路易十五造型曝光

熱門新聞

張小燕（左）終於和黃子佼愛女「黃玉米」相見歡。（取材自臉書）

張小燕探望黃子佼愛女 變聲娃娃音逗嫩嬰

2022-08-15 18:01
林心如墾丁度暑假曬姣好身材。(取材自臉書)

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

2022-08-16 07:43
章子怡日前出席電影節活動，自爆執導電影「我和我的父輩」一度情緒失控。(取材自微博)

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

2022-08-17 23:12
王瞳（左）、艾成慶結婚2周年。（圖：民視提供）

台「超偶」男星艾成傳7樓墜樓 當場身亡

2022-08-16 23:28
白嘉莉每次亮相都是全場焦點。（記者李政龍／攝影）

白嘉莉獻唱 粉絲捐百萬善款 5星飯店一住兩年終退房

2022-08-14 02:23
張柏芝與兒子自拍。（取材自Instagram）

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

2022-08-15 22:49

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意