強尼戴普有望回歸「怪獸」 再演大壞蛋葛林德華

強尼戴普被爆有機會回歸《怪獸》系列，重演大壞蛋葛林戴華。（取材自IMDb）

強尼戴普（Johnny Depp）自從與前妻安珀赫德（Amber Heard）的官司獲得勝訴後，演藝事業重新起飛。香港 01報導，繼早前參演法國宮廷電影 「杜巴利伯爵夫人」（Jeanne Du Barry）並釋出造型照後，亦有傳聞指強尼戴普有機會回歸「怪獸」（Fantastic Beast）系列，重演魅力奸角葛林戴華（Gellert Grindelwald）。

葛林戴華一角於「怪獸」系列電影的三部曲中，分別由柯林法洛（Colin Farrell）、強尼戴普及丹麥影帝麥斯米克森（Mads Mikkelson）飾演，演繹葛林戴華的「三種面貌」。雖然未知續集會否由第四位演員飾演，但近日麥斯米基辛接受訪問時，表示強尼戴普「有機會」回歸系列重演葛林德華一角，言論除了對強尼戴普演藝事業表示支持外，亦似乎表達自己無意繼續飾演角色。

據外媒報導，麥斯米克森在訪問中表示：「我本身就是強尼的影迷，我覺得他是一位出色的演員。我無法重覆他的表演方式，因為角色具有他深刻的影子。當時由我演繹角色時，如果重覆他的做法，將會扼殺了創作空間，所以我們創造了新的風格，一個屬於我自己的版本，亦在創作上具有橋梁作用，承接他所演繹的版本。」

在強尼戴普官司纏身期間，有傳被好萊塢杯葛，然而在官司過後，尚未有明確消息指尼特普會回歸，包括迪士尼 旗下一直由強尼戴普主演的「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列。