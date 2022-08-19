裘莉爭監護權出招 控6年前遭小布抓頭撞牆

裘莉（右）在2016年曾控訴小布在飛機上施暴。（Getty Images）

安潔莉娜裘莉 （Angelia Jolie）傳因不滿2016年控訴男方施暴一事獲得不起訴，在4月匿名提告FBI，她引用「資訊自由法」要求聯邦調查局公布2016年，她與布萊德彼特（Brad Pitt）在私人飛機上發生衝突的報告。但小布 身邊的人士指出，裘莉這招企圖讓小布痛苦不堪，好在爭取6個小孩的監護權官司占上風。

鏡週刊報導，這份報告現在也落入媒體手上，揭露了發生在2016年9月14日發生在私人飛機上的衝突，恰好就是在裘莉訴請離婚的前幾天，似乎整起事件成為壓垮駱駝的最後一根稻草。根據洛杉磯 兒童與家庭服務部（DCFS）跟聯邦調查局的調查，布萊德彼特一家人在搭乘私人飛機從法國回到洛杉磯時，在飛機上因酒醉與裘莉發生了爭吵。

據悉，過程中，小布對其中一個小孩辱罵與肢體衝突，但小布否認有任何肢體上的動作。雖然聯邦調查局在當年11月就結束調查，並沒有對小布提出任何控訴，洛杉磯兒童與家庭服務部的報告也另案完成，指出沒有任何肢體虐待的狀況。

報導指出，但兩人的確在私人飛機上陷入了緊張的關係，裘莉宣稱小布的行為讓她覺得自己好像人質。據說他抓住裘莉、搖晃了她，把她推到牆上，又打了飛機的天花板。裘莉表示，在爭執過程中，其中一名小孩稱呼小布為「混蛋」，引發了小布的意圖攻擊，她則以讓對方會窒息的方式，把雙手架在小布的脖子上。

裘莉表示，小布在飛機上咆哮時，變成了一個怪物，還模仿怪物的行性，對小孩大吼大叫，讓她跟小孩的耳朵幾乎都要被震聾了，「當場嚇到動彈不得，不知道該怎麼辦。」裘莉並指出飛機上潑灑的紅酒，造成了約2萬5000美元的損害賠償，小布也曾一度把啤酒倒在她身上。

報告中則指出，裘莉的背部跟手肘都受傷，小布身上則有抓傷，很有可能是裘莉抓的。

報導稱，關於這份報告，小布身邊的人指出，其實雙方早就擁有這些內幕資訊，並指出裘莉引用「資訊自由法」要求執法單位發表這份報告的動機只有一個，「就是讓她的前夫感到最大的痛苦，這沒有好處，公開這些只會對小孩跟家庭帶來害處。」