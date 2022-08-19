不滿小布機上施暴獲不起訴 裘莉事隔6年匿名提告FBI

好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）與女星安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）2019年正式離婚，兩人的離婚官司纏鬥多年。(路透)

好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）與女星安潔莉納裘莉 （Angelina Jolie）2019年正式離婚，兩人的離婚官司纏鬥多年。現在傳出裘莉今年4月以「資訊自由法」對聯邦調查局（FBI ）提出匿名訴訟，要求公布2016年控訴小布 施暴的報告。

根據外媒取得的報告顯示，2016年9月，布裘一家人搭乘私人飛機從法國返回洛杉磯時，小布因為酒醉與裘莉發生爭吵，小布將裘莉拉到飛機後方，抓住她的頭和肩膀，並把她推到廁所牆上，大吼「是妳毀了這個家庭！」裘莉稱小布情緒失控，大力敲打飛機天花板，辱罵小孩，更把啤酒倒在她身上，遭求償近2.5萬美元。

當時小布的團隊否認所有指控，而FBI當時調查也發現，兩人都因衝突受傷，裘莉的背部跟手肘有傷痕，小布身上則有抓傷，所以案件最終，小布也獲得不起訴。

事發沒多久，裘莉便向法院訴請離婚，並尋求6名孩子的單獨扶養權，而兩人的在財產和小孩監護權方面的官司至今仍在纏鬥中。

裘莉2020年接受Vogue印度版專訪時說，為了孩子，所以與小布離婚，「為了家人的幸福，我選擇離婚。這是正確的決定，我繼續專注在他們的痊癒上。」

小布2017年向GQ英國版說，離婚後加入戒酒團體一年多，找到了許多平靜，「在我的生活中，我總是感到很孤獨，直到最近我才比較放開心胸去擁抱身邊的親友。」