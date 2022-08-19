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世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

爆料「美國隊長」早就不是處男 馬克魯法洛道歉了

記者陳建嘉／即時報導
克里斯伊凡主演「美國隊長」受注目。(取材自推特)
克里斯伊凡主演「美國隊長」受注目。(取材自推特)

塔媞安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）主演漫威全新影集「律師女浩克」（She-Hulk: Attorney at Law），風格輕鬆幽默，塔媞安娜飾演的女主角珍妮佛身為律師，一邊要兼顧事務所的工作、愛情，又要思考自己如何適應成為超級英雄，一上檔就引起網友熱烈討論，劇中更有一段戲是珍妮佛與劇中馬克魯法洛（Mark Ruffalo）所飾演的表哥「浩克」布魯斯班納聊天時，珍妮佛突然有感而發「美國隊長」擁有翹臀，但一直以來可能都處男，簡直是暴殄天物，原本布魯斯不願多做解釋，但一次酒酣耳熱後，竟主動表示「不，他不是處男，他早在1940年的勞軍巡迴就失去了童貞」，讓人絕倒。

「律師女浩克」風格輕鬆詼諧，引起不少漫威粉絲喜愛。(取材自推特)
「律師女浩克」風格輕鬆詼諧，引起不少漫威粉絲喜愛。(取材自推特)

這段戲立刻在網路上傳開，就連原本根本不知有這段戲的「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)，都轉貼畫面，並寫下3個大笑的表情符號，沒想到一向公認的大好人馬克魯法洛，立刻轉貼該篇推文，並寫下：「抱歉了，兄弟，這是在極端的壓力下所說的。」兩位好友的互動無比可愛。

馬克魯法洛在推特上向克里斯伊凡幽默致歉。(取材自推特)
馬克魯法洛在推特上向克里斯伊凡幽默致歉。(取材自推特)

「律師女浩克」讓塔媞安娜與馬克有非常合拍的演出，塔媞安娜認為馬克雖是大明星，但私底下非常有親和力，在片場也常常給她一些建議，無論戲裡戲外都是她的前輩，她更爆料馬克在拍戲空檔，會躺在外面地板上，然後突然彈跳起來，這種特技動作叫做「鯉魚跳」。許多街舞都有用到這個動作，「看起來完全不符合人體工學，我心想，難怪他有辦法演這個角色連演10年」，更讚賞馬克已經完全將「浩克」融入到他的內心，「我覺得很酷，我希望我也能像他一樣」。

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