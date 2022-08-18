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「空軍一號」、「危機總動員」名導沃夫岡81歲癌逝

記者陳建嘉／綜合報導
沃夫岡彼得森(右起)當年與葛倫克蘿絲、哈里遜福特拍攝「空軍一號」結為好友。(路透資料照片)
沃夫岡彼得森(右起)當年與葛倫克蘿絲、哈里遜福特拍攝「空軍一號」結為好友。(路透資料照片)

好萊塢大導演沃夫岡彼得森（Wolfgang Petersen）日前傳出因胰腺癌逝世，享壽81歲，他曾執導「空軍一號」（Air Force One）等眾多賣座電影，還曾入圍奧斯卡獎。沃夫岡的發言人出面證實此事，他12日在加州家中離世，與他結褵50年的妻子陪伴在旁，送他最後一程。

沃夫岡的成名作是在德國拍攝的史詩戰爭片「從海底出擊」（Das Boot），被譽為影史最佳潛艇電影，還以該片入圍最佳導演獎等六項奧斯卡獎，隨後他受好萊塢邀請，拍攝「火線大行動」（In the Line of Fire）、「危機總動員」（Outbreak）等片聞名，更因為與哈里遜福特（Harrison Ford）合作反恐動作片「空軍一號」斬獲全球3.15億美元的票房，奠定動作片大導演的地位。

沃夫岡還執導過喬治克隆尼（George Clooney）主演的「天搖地動」（The Perfect Storm）、布萊德彼特（Brad Pitt）主演的「特洛伊：木馬屠城」（Troy），票房都相當亮眼，只是評價都遠比不上過往成名作，而他2006年找來喬許盧卡斯（Josh Lucas）、寇特羅素（Kurt Russell）再度拍攝「海神號」（Poseidon），評價、票房都慘賠，此後大量減產，多半擔綱製片，最後一部電影是六年前的德國片「四個大盜」（Vier gegen die Bank）。

沃夫岡與許多好萊塢明星交情甚篤，曾在「空軍一號」演出副總統的影后葛倫克蘿絲（Glenn Close），哀慟發聲願他安息，「我記憶中的他是一個充滿樂趣的人，他一直都在做他最喜歡做的事」，另一位影后黛安蓮恩（Diane Lane），曾在「天搖地動」擔綱女主角，「我的心無比難過，沃夫岡充滿偉大且可愛的靈魂」，也說因為演了沃夫岡的電影，自己才能成為一個更好的演員。

電影 奧斯卡獎 導演

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