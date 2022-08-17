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安海契死因公布 洛杉磯法醫：大量吸入煙霧與熱灼傷

記者陳建嘉／即時報導
安海契意外離世，留下許多不捨。(路透資料照片)
安海契意外離世，留下許多不捨。(路透資料照片)

曾主演「六天七夜」（Six Days, Seven Nights）、「驚天爆」（Donnie Brasco）等片而一度走紅的美國女星安海契（Anne Heche），因上周在加州發生高速駕駛撞民宅的嚴重車禍，被判定腦死，於美國時間周日（14日）關掉維生設備，她平靜去世，享年53歲。「People」報導指出，洛杉磯法醫正式對外表示，她的死因是吸入大量煙霧以及熱灼傷，並且還有因為重擊胸骨造成的骨折，最終判定為意外死亡。

安海契的家屬依照她的遺願決定捐贈器官，進行器官捐贈檢查，隨後關閉生命維持系統，正式宣布死亡，享年53歲。安海契前女友，名主持艾倫狄珍妮於推特發文，「這是悲傷的一天。我要把我所有的愛送給安妮的孩子、家人和朋友。」

安海契的人生與事業歷程皆非常坎坷，她曾寫書透露童年時遭父親性侵並傳染性病，她的母親後來也出書，表示當女兒與艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）的同性戀情過於高調，感覺遭到背叛，母女自此疏離，到她過世之前都沒有和解。她的父親過著雙重人生，白天看起來是很虔誠的教會合唱團指揮，晚上卻會去同志酒吧尋歡，安的姊妹也曾被他侵犯，他在安13歲時因愛滋病去世。

無奈安海契的人生並沒有因為在好萊塢被力捧而順遂，她曾想帶艾倫出席自己主演的電影首映會，卻被警告將因此失去與福斯再合作大片的合約。她還是把艾倫帶過去，片子還沒放映完就被請出場，想轉赴會後慶功派對更被擋下來。

加州 車禍 性侵

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