班艾佛列克配合珍妮佛洛佩茲 奢華婚宴要連辦3天

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲將在本周末連辦三天盛大婚宴。（路透資料照片）

班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）﻿上個月在拉斯維加斯舉行午夜婚禮，曾讓各方詫異，因為顯然像臨時起意、沒有奢華的排場，極度不符合珍妮佛好大喜功的慣例。不過「Page Six」報導，班珍本周末就會在他們位於喬治亞州的豪宅莊園內連辦三天的慶祝，從從周五晚的預演晚餐開始，周六舉行正式婚宴，最後再以周日的野餐烤肉畫下句點，包括麥特戴蒙（Matt Damon）、吉米金莫（Jimmy Kimmel）等明星親友都在賓客名單上。

歐美傳統習俗，結婚當日是女性一生中最重要的一天，婚禮是為了新娘實現一切美夢，因此也由女方支付費用。珍妮佛對於各大小事項都有強烈的掌控欲，婚宴這麼重要的事情她當然要主導，小班也同意連續三天的慶祝以讓珍妮佛滿足為最高指導原則，會盡可能配合，為此兩人請來好萊塢知名的活動策畫師柯林考伊負責，他過去除了幫過珍妮佛洛佩茲辦活動外，歐普拉 、麥可喬丹 等也都曾是他的客戶，他收費可以從2.5萬美元到2500萬美元不等，並不便宜。珍妮佛為了婚宴還另外訂製了Ralph Lauren的婚紗，頗讓觀眾期待。

早先有傳珍妮佛為了讓小班點頭娶她、免得再拖就會又結不了婚，特別安排了拉斯維加斯的簡單婚禮，向小班證明自己也可以過儉樸、不奢侈的生活，哪知道彼此成為夫妻後，珍妮佛還是不會放過要搞排場、弄一場「世紀婚宴」的機會。