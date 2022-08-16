「捍衛戰士2」手機不准放吧台是真的 他請100人喝免費啤酒
湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的賣座強片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）自5月上映以來熱度不減，周末北美票房排行甚至衝回前三名。除了阿湯哥討論度居高不下，奉命執行秘密轟炸任務的年輕菁英飛行員們也受到粉絲的關注與喜愛。其中飾演呼號「復仇者」的男星傑艾利斯（Jay Ellis）日前接受「INSIDER」專訪分享拍片趣事。
傑艾利斯對於與湯姆克魯斯合作，表示相當佩服阿湯哥體現的拍片精神，他說：「當我們還在拍『捍衛戰士：獨行俠』的時候，湯姆會跟我們鉅細靡遺地描述他昨晚在別部片中看到的場景，你會發現雖然他現在正在拍片，但每天晚上他還是像個學生一樣持續花時間研究電影，這令我印象深刻。」
傑艾利斯也透露，為了籌備角色，他們特地到內華達的Top Gun學校參觀並和飛行員交流，晚上大家也一起去酒吧喝酒，但他因為手機沒電跟飾演「巴布」的路易斯普曼（Lewis Pullman）借手機，結果害對方要請所有人喝酒，他笑說：「電影裡演的都是真的，我把路易斯的手機放在吧台上，結果酒保就開始搖鈴，害他大概請了現場100個人喝免費啤酒，不過事後我有把酒錢給他。」
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