布蘭妮寵夫無極限 好萊塢業界卻受不了他的大頭症

布蘭妮（左）對現任丈夫山姆表達充分的支持與愛。（路透資料照片）

人生永遠擺脫不掉紛擾與混亂的布蘭妮（Britney Spears），儘管已經是40歲的熟女而非純真的「小甜甜」，任性、自我卻絲毫不改，近日又捲入和前夫凱文費德蘭（Kevin Federline）的口水大戰中。針對凱文砲轟她太愛發全裸、幾乎露三點的照片，讓兩個兒子很尷尬，她反嗆是展現個人獨立性格的行為，她現任丈夫山姆阿沙里（Sam Asghari）也回應稱孩子們應該為媽媽感到驕傲、而非尷尬，讓布蘭妮開心稱他是「我生命中的摯愛」，對他相當滿意。不過兩人自己愛得甜蜜，好萊塢 影劇圈卻對山姆不敢恭維，認為他是標準的「大頭症」。

長相帥氣、體格健美的山姆，不諱言有演員夢，積極在尋找演出機會，早先也曾經去「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That...）爭取其中一個角色，卻未能成功。然而他和梅爾吉勃遜（Mel Gibson）、凱文狄倫（Kevin Dillon）等合作了影片「Hot Seat」之後，卻自我膨脹到旁人搖頭，該片還並不是受到矚目的大片，僅在北美搭配影音平台的推出在限量戲院上映，他卻認為自己未來的演員之路一片光明、機會無限。

專門報導明星與名人八卦 的「國家詢問報」稱，山姆本來就自認為會有很了不起的發展，早在遇見布蘭妮之前就這麼自以為，和布蘭妮在一起之後更是一發不可收拾，他也很幸運的目前手上接到一堆劇本，布蘭妮還幫著他過濾，絕對不是影劇圈新人能夠有的待遇。