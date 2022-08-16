強尼戴普回歸再演「葛林戴華德」？邁斯米克森回應了
強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）的毀謗官司落幕，強尼大獲全勝，讓外界高度關注他是否能重回昔日好萊塢巨星的榮光，更有一說指出他可以回歸「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列、「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列演出，今年在「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）接替他演出大反派「葛林戴華德」的邁斯米克森（Mads Mikkelsen），當然也高度關注此事，最後受訪時也提出自身看法。
根據「Deadline」報導，最近出席塞拉耶佛電影節的邁斯，對於強尼是否能回歸一事，抱持隨興態度，「很顯然的，現在風向已經變了，他在法庭上贏了訴訟，讓我們看看他是否會回來，他可能會回歸」，但他同時也強調強尼是非常棒的演員，「我一直都是強尼的忠實粉絲，我認為他是一個了不起的演員，我認為他做得很棒。話雖如此，我無法複製他的演出，因為他就是他，如果模仿的話簡直就是自殺性行為，所以我當初才要想出一些別的方式，一些屬於我的演出，並且在他與我之間搭起一座橋樑，是的，這很困難」，最後也不忘稱讚強尼的粉絲們很棒，「他的粉絲們非常非常可愛，但他們也非常固執，我沒有與他們有太多互動，但我能理解他們當初為何心碎。」
邁斯在2020年宣布接替強尼戴普成為新一代「葛林戴華德」，他當時表示壓力不小，邁斯在演出前特地為角色發展出個人背景故事以助於入戲，「希望葛林戴華德不只是能立即蠱惑人心，我認為他童年的家庭可能遭遇一些事情，所以仇恨持續圍繞著他。」他還嘗試詢問系列原著作者J.K.羅琳（J. K. Rowling）的意見，但是對方給予他百分百的自由創造角色深度。
裘德洛(Jude Law)也大讚和邁茲米克森米克森合作時可以感受到對方已經做好許多功課，也有很多好點子，「我們和導演討論兩個角色的過去，一起了解曾經發生的事情！」
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