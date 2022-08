強尼戴普回歸再演「葛林戴華德」？邁斯米克森回應了

強尼戴普曾在「怪獸與牠們的產地」系列大反派邪惡巫師「葛林戴華德」。(圖:華納兄弟提供)

強尼戴普(Johnny Depp)、安珀赫德(Amber Heard)的毀謗官司落幕,強尼大獲全勝,讓外界高度關注他是否能重回昔日好萊塢 巨星的榮光,更有一說指出他可以回歸「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)系列、「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列演出,今年在「怪獸與鄧不利多的秘密」(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)接替他演出大反派「葛林戴華德」的邁斯米克森(Mads Mikkelsen),當然也高度關注此事,最後受訪時也提出自身看法。

根據「Deadline」報導,最近出席塞拉耶佛電影 節的邁斯,對於強尼是否能回歸一事,抱持隨興態度,「很顯然的,現在風向已經變了,他在法庭上贏了訴訟,讓我們看看他是否會回來,他可能會回歸」,但他同時也強調強尼是非常棒的演員,「我一直都是強尼的忠實粉絲,我認為他是一個了不起的演員,我認為他做得很棒。話雖如此,我無法複製他的演出,因為他就是他,如果模仿的話簡直就是自殺性行為,所以我當初才要想出一些別的方式,一些屬於我的演出,並且在他與我之間搭起一座橋樑,是的,這很困難」,最後也不忘稱讚強尼的粉絲們很棒,「他的粉絲們非常非常可愛,但他們也非常固執,我沒有與他們有太多互動,但我能理解他們當初為何心碎。」

邁斯在2020年宣布接替強尼戴普成為新一代「葛林戴華德」,他當時表示壓力不小,邁斯在演出前特地為角色發展出個人背景故事以助於入戲,「希望葛林戴華德不只是能立即蠱惑人心,我認為他童年的家庭可能遭遇一些事情,所以仇恨持續圍繞著他。」他還嘗試詢問系列原著作者J.K.羅琳(J. K. Rowling)的意見,但是對方給予他百分百的自由創造角色深度。