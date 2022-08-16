強尼戴普回歸再演「葛林戴華德」？邁斯米克森回應了

強尼戴普曾在「怪獸與牠們的產地」系列大反派邪惡巫師「葛林戴華德」。（圖：華納兄弟提供）

強尼戴普（Johnny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）的毀謗官司落幕，強尼大獲全勝，讓外界高度關注他是否能重回昔日好萊塢 巨星的榮光，更有一說指出他可以回歸「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列、「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列演出，今年在「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）接替他演出大反派「葛林戴華德」的邁斯米克森（Mads Mikkelsen），當然也高度關注此事，最後受訪時也提出自身看法。

根據「Deadline」報導，最近出席塞拉耶佛電影 節的邁斯，對於強尼是否能回歸一事，抱持隨興態度，「很顯然的，現在風向已經變了，他在法庭上贏了訴訟，讓我們看看他是否會回來，他可能會回歸」，但他同時也強調強尼是非常棒的演員，「我一直都是強尼的忠實粉絲，我認為他是一個了不起的演員，我認為他做得很棒。話雖如此，我無法複製他的演出，因為他就是他，如果模仿的話簡直就是自殺性行為，所以我當初才要想出一些別的方式，一些屬於我的演出，並且在他與我之間搭起一座橋樑，是的，這很困難」，最後也不忘稱讚強尼的粉絲們很棒，「他的粉絲們非常非常可愛，但他們也非常固執，我沒有與他們有太多互動，但我能理解他們當初為何心碎。」

邁斯在2020年宣布接替強尼戴普成為新一代「葛林戴華德」，他當時表示壓力不小，邁斯在演出前特地為角色發展出個人背景故事以助於入戲，「希望葛林戴華德不只是能立即蠱惑人心，我認為他童年的家庭可能遭遇一些事情，所以仇恨持續圍繞著他。」他還嘗試詢問系列原著作者J.K.羅琳（J. K. Rowling）的意見，但是對方給予他百分百的自由創造角色深度。