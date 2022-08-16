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強尼戴普花錢如流水 6.5億身家剩不到1/3

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普會賺錢卻更會花錢，生活奢華、讓人咋舌。（路透資料照片）
強尼戴普會賺錢卻更會花錢，生活奢華、讓人咋舌。（路透資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）大打誹謗官司，也讓他的財務狀況被攤在大眾眼前，根據他過去的財務經理透露，他曾經在13年內賺進至少6億5000萬美元，但每個月的帳單就高達200萬美元，他常常沒有這麼多的現金付帳。

好萊塢紅星的財富雖然是一般觀眾幾輩子都累積不來，不代表他們日常花費就會刻意浪費，但強尼戴普大手大腳的程度卻令人咋舌。他曾經有一陣子每個月要花30萬美元去養40人的團隊、每天1萬美元給保安經理、1個月35萬美元去保養他的豪華遊艇、每個月3萬美元買酒以及每個月10萬美元看醫生來勒戒他的癮頭，每一項花費對於老百姓都是超奢侈、絕對可以省下大半的費用，然而他那時光是「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列開出的酬勞就是2000萬美元外加高比例的分紅，錢來得太容易，花費就更不知道要節制。

強尼曾經花了500萬美元幫好友──「賭城風情畫」（Fear and Loathing in Las Vegas）原著作者杭特湯普森（Hunter S Thompson）圓夢，將杭特的骨灰用大砲射向天空。他還大發豪語：「反正是我的錢，我如果高興每天1萬5000顆棉花軟糖，也是我自己的事。」

然而安珀赫德一將他貼上「家暴男」標籤、本來會拍下去的「神鬼奇航」系列中途喊卡，「怪獸與鄧不利多的秘密」（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）把他踢出去，他沒有太多新的進帳，只能吃老本，卻依然出手闊綽，還要花錢打官司，今年強尼身家據估算只剩2億1000萬美元，還不到他過去所賺的三分之一。

好在強尼的巨星招牌夠顯眼，他之前賣掉自己700多幅畫作，進帳360萬美元，近日又傳和迪奧簽訂新的香水代言合約，又賺了幾百萬美元，應該不至於傾家蕩產，落到類似尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）的處境。

尼可拉斯凱吉 家暴 好萊塢

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