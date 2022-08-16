阿湯哥稱霸暑假票房 「捍衛戰士2」全球賣破6.7億

湯姆克魯斯是今夏票房之王。（歐新社資料照片）

因為新冠肺炎疫情 受到嚴重打擊的北美電影 票房，今夏終於回歸到疫情前的水準，尤以湯姆克魯斯（Tom Cruise）「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）賣破6.7億美元，最讓人驚喜，片子也穩坐今年暑期全美賣座冠軍。

「奇異博士2：失控多重宇宙」賣座雖不如預期，仍登上暑期北美票房亞軍。（圖：迪士尼提供）

在暑假熱檔還未開跑之前，各方最看好漫威 「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）或是「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion）稱冠，兩部片分別以北美票房4億1133萬美元、3億7310萬美元暫居亞軍與季軍，雖然還是名列前茅，卻明顯不如預期威猛。

早先富比世預估今夏北美票房，「捍衛戰士：獨行俠」被推測僅會賣到1億2500萬美元，結果美國上映三天就超越這數字，此後一路創下讓人驚嘆的紀錄。過去都是賣座常勝軍的漫威，今夏兩部大片的北美票房都超越3億美元，實力仍然強勁，但已不再無可匹敵。

「小小兵2：格魯的崛起」在北美締造亮眼票房。（圖：UIP提供）

另一讓好萊塢業界振奮的是「小小兵2：格魯的崛起」（Minions: The Rise of Gru），北美賣破3億2700萬美元，顯示疫情衝擊最大的家庭電影市場，已逐漸要回復正常。訴求成年觀眾的「貓王艾維斯」（Elvis），北美票房破1億4000萬美元，也是文藝影片在疫情期間的最佳表現。皮克斯「巴斯光年」（Lightyear）北美僅賣出1億1820萬美元，是今夏最明顯的輸家。