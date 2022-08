阿湯哥稱霸暑假票房 「捍衛戰士2」全球賣破6.7億

湯姆克魯斯是今夏票房之王。(歐新社資料照片)

因為新冠肺炎疫情 受到嚴重打擊的北美電影 票房,今夏終於回歸到疫情前的水準,尤以湯姆克魯斯(Tom Cruise)「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun:Maverick)賣破6.7億美元,最讓人驚喜,片子也穩坐今年暑期全美賣座冠軍。

「奇異博士2:失控多重宇宙」賣座雖不如預期,仍登上暑期北美票房亞軍。(圖:迪士尼提供)

在暑假熱檔還未開跑之前,各方最看好漫威 「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)或是「侏羅紀世界:統霸天下」(Jurassic World Dominion)稱冠,兩部片分別以北美票房4億1133萬美元、3億7310萬美元暫居亞軍與季軍,雖然還是名列前茅,卻明顯不如預期威猛。

早先富比世預估今夏北美票房,「捍衛戰士:獨行俠」被推測僅會賣到1億2500萬美元,結果美國上映三天就超越這數字,此後一路創下讓人驚嘆的紀錄。過去都是賣座常勝軍的漫威,今夏兩部大片的北美票房都超越3億美元,實力仍然強勁,但已不再無可匹敵。

「小小兵2:格魯的崛起」在北美締造亮眼票房。(圖:UIP提供)

另一讓好萊塢業界振奮的是「小小兵2:格魯的崛起」(Minions: The Rise of Gru),北美賣破3億2700萬美元,顯示疫情衝擊最大的家庭電影市場,已逐漸要回復正常。訴求成年觀眾的「貓王艾維斯」(Elvis),北美票房破1億4000萬美元,也是文藝影片在疫情期間的最佳表現。皮克斯「巴斯光年」(Lightyear)北美僅賣出1億1820萬美元,是今夏最明顯的輸家。