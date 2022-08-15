乘勝追擊拍「捍衛戰士3」？ 阿湯哥角色難安排

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」全球狂賣，是否乘勝追集再拍第3集，引起各方矚目。（圖：UIP提供）

2022開年至今最賣座的電影 「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick），全球票房已經突破13億美元，按照好萊塢 影界「打鐵趁熱」的習慣，宣布籌拍續集，應該不會太遠。然而「捍衛戰士：獨行俠」與上一集的推出相隔36年，上一集當年也是全美年度票房冠軍，卻沒有很快推出續集，顯然這一系列影片的進度，不會和其他賣座系列太接近，第3集會不會拍、該怎麼拍，亦是目前娛樂圈的矚目焦點。

以一般常理推斷，派拉蒙不可能放棄不拍第3集，尤其「捍衛戰士：獨行俠」口碑極佳，會有很多觀眾有興趣知道後面又發生了什麼故事，然而最大難題就在如何安排湯姆克魯斯 （Tom Cruise）的角色。他是前兩集的主軸，而他的故事在「捍衛戰士：獨行俠」已經有個看似完美的收場，要是第3集裡他的人生再次翻轉、面臨新的低潮，就破壞了第2集的美好結局，觀眾肯定不會滿意。如果整個系列就此打住，其實「捍衛戰士：獨行俠」也足以做為很好的完結篇，並不會讓人感到突兀，第3集硬要掰故事極有可能變得畫蛇添足。

麥爾斯泰勒飾演的公雞，是「捍衛戰士：獨行俠」主打的新生代飛官之一。（圖：UIP提供）

要是第3集不以湯姆克魯斯的角色為主，甚至都不用他露臉？同樣也很難讓觀眾接受，因為這角色就是前兩集的主幹，其他人物都只是陪襯，在大多數影迷眼中，阿湯與「捍衛戰士」系列已畫上等號，很難想像這系列交棒給別人來傳承。勉強可行的辦法，是把「捍衛戰士：獨行俠」的新生代飛官如公雞、劊子手、鳳凰等拉起來當主角，阿湯扮演的獨行俠轉為類似心靈導師，戲分減輕一些，仍不至於完全消失，或許能讓觀眾接受。無論如何，端看劇本是否寫得夠出色，要是好的劇本順利產生，「捍衛戰士3」就不一定不會成真。