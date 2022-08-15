安珀赫德是暴力女？ 馬斯克也怕她失控動粗

安珀赫德被爆料只要一發脾氣就會有暴力行為。（路透資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元誹謗官司，最後以強尼要賠200萬美元給安珀，安珀卻要付超過千萬美元給強尼作收。開庭過程中，雙方互相指對方才是會情緒失控的暴力分子，互揭瘡疤，旁觀者聽到一堆過去被隱瞞好的醜陋內幕，彼此形象都受到傷害。

然而強尼畢竟是粉絲無數的人氣巨星，再怎麼樣挺他的聲音都遠高過安珀，安珀反倒被揭開美豔外表下的真面目，傷得比較重。近日歐美媒體報導，有位化名吉雅的安珀昔日友人爆料，稱自己曾在一家酒吧引發安珀的妒火，安珀失控到抓住她脖子把她拉走，還用開瓶器割破她的衣服，像個瘋子一樣，高喊要割她的脖子，因為她和伊隆馬斯克 （Elon Musk）亂搞。

富商馬斯克（右）被傳對於前女友的暴力性格頗有顧忌，會小心提防。（路透資料照片）

吉雅透露，安珀與馬斯克交往的期間，除了很容易吃醋就變得暴力，馬斯克對她也頗為顧忌，認為她一發起脾氣來，自己都可能被她攻擊、動粗，到最後還得幫她擦屁股，曾要求吉雅跟他保持一點距離。

安珀在打官司時徹底破滅的形象，隨著近日她前往以色列 特拉維夫旅遊，多少有點好轉。她在當地無時無刻不展現甜美笑容，營造出「好親近、隨和」的感覺，讓當地民眾對她印象大加分。