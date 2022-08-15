我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

安珀赫德是暴力女？ 馬斯克也怕她失控動粗

記者蘇詠智／綜合報導
安珀赫德被爆料只要一發脾氣就會有暴力行為。（路透資料照片）
安珀赫德被爆料只要一發脾氣就會有暴力行為。（路透資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元誹謗官司，最後以強尼要賠200萬美元給安珀，安珀卻要付超過千萬美元給強尼作收。開庭過程中，雙方互相指對方才是會情緒失控的暴力分子，互揭瘡疤，旁觀者聽到一堆過去被隱瞞好的醜陋內幕，彼此形象都受到傷害。

然而強尼畢竟是粉絲無數的人氣巨星，再怎麼樣挺他的聲音都遠高過安珀，安珀反倒被揭開美豔外表下的真面目，傷得比較重。近日歐美媒體報導，有位化名吉雅的安珀昔日友人爆料，稱自己曾在一家酒吧引發安珀的妒火，安珀失控到抓住她脖子把她拉走，還用開瓶器割破她的衣服，像個瘋子一樣，高喊要割她的脖子，因為她和伊隆馬斯克（Elon Musk）亂搞。

富商馬斯克（右）被傳對於前女友的暴力性格頗有顧忌，會小心提防。（路透資料照片）
富商馬斯克（右）被傳對於前女友的暴力性格頗有顧忌，會小心提防。（路透資料照片）

吉雅透露，安珀與馬斯克交往的期間，除了很容易吃醋就變得暴力，馬斯克對她也頗為顧忌，認為她一發起脾氣來，自己都可能被她攻擊、動粗，到最後還得幫她擦屁股，曾要求吉雅跟他保持一點距離。

安珀在打官司時徹底破滅的形象，隨著近日她前往以色列特拉維夫旅遊，多少有點好轉。她在當地無時無刻不展現甜美笑容，營造出「好親近、隨和」的感覺，讓當地民眾對她印象大加分。

馬斯克 以色列

上一則

復出試水溫？向佐爆出軌神隱近1個月 微笑露面拍片

下一則

乘勝追擊拍「捍衛戰士3」？ 阿湯哥角色難安排

延伸閱讀

馬斯克：特斯拉已生產逾300萬輛車 上海廠貢獻100萬輛

馬斯克：特斯拉已生產逾300萬輛車 上海廠貢獻100萬輛
安珀赫德是恐怖暴力女？傳連馬斯克都怕她失控動粗

安珀赫德是恐怖暴力女？傳連馬斯克都怕她失控動粗
馬斯克賣近70億元特斯拉股票 為可能被迫完成推特收購案籌資

馬斯克賣近70億元特斯拉股票 為可能被迫完成推特收購案籌資
強尼戴普傳數百萬美元續約迪奧 免等安珀付罰款

強尼戴普傳數百萬美元續約迪奧 免等安珀付罰款

熱門新聞

吳奇隆前妻馬雅舒轉變戲路演反派。（圖：愛奇藝國際站提供）

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

2022-08-11 18:54
與癌症搏鬥多時的歌星奧莉薇亞紐頓強(Olivia Newton-John)8日早上在加州南部自家莊園去世， 享年73歲。圖為奧莉薇亞紐頓強2020年2月在澳大利亞體育場演唱。Getty Images

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

2022-08-08 20:40
古天樂(左)最近帶來新片「明日戰記」。圖／摘自微博

51歲古天樂驚現雕像臉 網友心疼猜「肉毒桿菌打太多」

2022-08-13 16:52
好萊塢演員安海契。資料照片。（路透）

女星安海契洛杉磯車禍「腦死」家屬遵遺願決定器捐

2022-08-12 02:04
布魯克林貝克漢（左）與妻子妮可拉佩茲感情仍很甜蜜。圖／摘自IG

貝克漢家婆媳不和 媳婦不忍了 揭露真相

2022-08-12 15:12
白嘉莉每次亮相都是全場焦點。（記者李政龍／攝影）

白嘉莉獻唱 粉絲捐百萬善款 5星飯店一住兩年終退房

2022-08-14 02:23

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網