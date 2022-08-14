身心健康出問題？「蜘蛛人」湯姆霍蘭德宣布退出社群

湯姆霍蘭德拍片工作忙碌之餘，還要到各地跑宣傳，壓力更大。（路透資料照片）

創下疫情期間全球最高票房的「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home），雖然讓男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）的演藝圈行情再度飆升到巔峰，卻也因為工作太滿，身心俱疲，決定要減少對於社群網站 的關注，宣布要暫退社交媒體。

21世紀的藝人不只要在演藝工作上拿出好表現，社群人氣的經營也同樣重要，因此發文點讚數高不高、是否造成討論話題，都會給人帶來壓力，更有人無時無刻不關注最新動態、即時回覆，長久下來，造成的身心疲乏，不亞於忙碌的拍片和宣傳。

湯姆霍蘭德就在社群網站上發布短片說道：「為了身心健康，我要離開社群網站休息一下，我發現Instagram和Twitter太過刺激、令人無法招架，我一但在網上讀到關於自己的事，就會陷入其中然後一直盤旋，但最後對我的心理狀態很有害，所以我決定暫時退下，把App刪掉。」