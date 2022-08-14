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身心健康出問題？「蜘蛛人」湯姆霍蘭德宣布退出社群

記者蘇詠智／即時報導
湯姆霍蘭德拍片工作忙碌之餘，還要到各地跑宣傳，壓力更大。（路透資料照片）
湯姆霍蘭德拍片工作忙碌之餘，還要到各地跑宣傳，壓力更大。（路透資料照片）

創下疫情期間全球最高票房的「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home），雖然讓男主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）的演藝圈行情再度飆升到巔峰，卻也因為工作太滿，身心俱疲，決定要減少對於社群網站的關注，宣布要暫退社交媒體。

21世紀的藝人不只要在演藝工作上拿出好表現，社群人氣的經營也同樣重要，因此發文點讚數高不高、是否造成討論話題，都會給人帶來壓力，更有人無時無刻不關注最新動態、即時回覆，長久下來，造成的身心疲乏，不亞於忙碌的拍片和宣傳。

湯姆霍蘭德就在社群網站上發布短片說道：「為了身心健康，我要離開社群網站休息一下，我發現Instagram和Twitter太過刺激、令人無法招架，我一但在網上讀到關於自己的事，就會陷入其中然後一直盤旋，但最後對我的心理狀態很有害，所以我決定暫時退下，把App刪掉。」

自從演出「蜘蛛人」影片知名度暴漲，湯姆霍蘭德戲約如雪片般飛來，他馬不停蹄，還要在下戲空檔經營與女友辛蒂亞的感情，確實會有很大的壓力，他也在影片中建議網友關注Stem4這個致力於大眾心理健康的慈善計畫，藉由自身的喊話讓自覺心理健康恐有狀況的朋友有個明確的單位能夠求助，一舉兩得。

湯姆霍蘭德拍短片宣布為心理健康要暫離社群網站。（取材自IG）
湯姆霍蘭德拍短片宣布為心理健康要暫離社群網站。（取材自IG）
「蜘蛛人」系列影片大熱賣，湯姆霍蘭德變成當紅小生。（取材自imdb）
「蜘蛛人」系列影片大熱賣，湯姆霍蘭德變成當紅小生。（取材自imdb）

社群網站 心理健康 蜘蛛人

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