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漫威密謀「鋼鐵人」復活 換掉小勞勃道尼也不找阿湯哥？

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯原本傳出將客串演出新版本「鋼鐵人」？最後證明終歸只是傳聞。（取材自Instagram）
湯姆克魯斯原本傳出將客串演出新版本「鋼鐵人」？最後證明終歸只是傳聞。（取材自Instagram）

今年暑假檔電影推出前最熱門的話題，就在「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）到底會不會有湯姆克魯斯（Tom Cruise）客串演出的新版本「鋼鐵人」（Iron Man）？最後證明傳聞終歸只是傳聞，但觀眾在漫威未來大片中見到「鋼鐵人」東尼史塔克重現，不見得會是夢想，歐美娛樂文化情報網站報導，漫威計畫在「復仇者聯盟（ The Avengers）5、6」再次安排鋼鐵人出場，只不過不會再由小勞勃道尼（Robert Downey Sr.）扮演。

小勞勃道尼扮演的鋼鐵人，深受觀眾喜愛。（取材自IMDb）
小勞勃道尼扮演的鋼鐵人，深受觀眾喜愛。（取材自IMDb）

眾所周知，小勞勃道尼飾演的東尼史塔克，已在「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers:Endgame）為拯救世人、擊退薩諾斯而犧牲，可是下一階段的漫威英雄片集被定為「多重宇宙傳奇」，就有可能安排其他平行時空、不同版本的東尼史塔克出現。雖然不少粉絲期待看到東尼史塔克一角的最初人選湯姆克魯斯穿上鋼鐵人盔甲的模樣，然而根據消息來源透露，新版本東尼年齡被設定在20多歲到30出頭，實在無法由湯姆克魯斯來演出，所以大概不會找他。

目前為止，對於另一個時空的不同版本鋼鐵人資訊不算多，卻已有網友認為因演出「怪奇物語」（Stranger Things）第4季而暴紅的英國男星約瑟夫昆恩（Joseph Quinn），長得頗有幾分小勞勃道尼年輕時的感覺，倘若漫威真的要推動讓不同版本、年輕的東尼史塔克登場，約瑟夫是不錯的人選。

漫威 湯姆克魯斯 復仇者聯盟

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