不討小班媽歡心 「翹臀珍」婚姻現危機？

班艾佛列克(右)與珍妮佛洛佩茲在蜜月期間被狗仔緊迫盯人跟拍。( Getty Images)

班艾佛列克 （Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）的婚姻，才開始就充滿危機？之前兩人到巴黎旅遊，全程被狗仔緊迫盯人，向來愛出鋒頭的珍妮佛還能神采奕奕，而班艾佛列克卻是情緒欠佳。除了彼此對被跟拍的不同調之外，珍妮佛還被八卦 雜誌稱不討班媽的歡心，在婆婆心目中還不如班的前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）。

雖然班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲歷經快20年才修成正果，珍妮佛據稱有意將他們炒做成好萊塢的新至尊夫妻，偏偏班對於過多的跟拍和關注相當反感。他們的巴黎之旅不管是在香榭大道上的著名餐廳享用大餐，還是到羅浮宮、遊塞納河，幾乎所有行程狗仔都不放過，恐超過班所能負荷的程度。

而珍妮佛洛佩茲的霸氣和強勢，令她似乎在班的家人與親友前並不討喜。「Star」雜誌稱班的母親比較喜歡珍妮佛嘉納，班的好哥兒們麥特戴蒙（Matt Damon）對珍妮佛洛佩茲也不特別欣賞，另一位好友喬治柯隆尼（George Clooney）更是她的死對頭，班很希望親友們能喜愛她，卻似乎事與願違。

至於班的奧斯卡影帝弟弟凱西艾佛列克（Casey Affleck），比他還不喜歡被狗仔跟拍，想到新嫂嫂是個招蜂引蝶的磁鐵就不滿意，不願意與她走得太近，自然也不會有太和諧的關係。目前看來，班艾佛列克大致上算是得到珍妮佛洛佩茲親友的接受，珍妮佛洛佩茲卻搞不定班的家人與好友。

專門打臉八卦的網站，則稱沒有明顯證據顯示珍妮佛洛佩茲被班艾佛列克的家人討厭，就算班媽還是跟前媳婦珍妮佛嘉納走得很近，不代表就一定不喜歡珍妮佛洛佩茲，只能說珍妮佛洛佩茲太紅又強勢，很難不招罵。