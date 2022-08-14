小布有夢中情人？ 可惜性感新「夢露」名花有主

布萊德彼特婚變快滿6年，已經做好再談新戀情的準備。（歐新社資料照片）

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）婚變即將滿六周年，雖然還沒正式離異，卻早就取回合法的單身身分。近日有八卦 媒體爆出小布 已經有了最新的夢中情人。

儘管安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）到現在還接連出狠招，已見怪不怪的小布倒是情緒慢慢平復，甚至開始考慮再找認真的感情對象，而根據專門報導名人八卦的國家詢問報，他正為了「007生死交戰」（No Time to Die）古巴 美女安娜狄阿瑪斯（Ana de Armas）著迷，無奈佳人身旁早有護花使者。

安娜近期引發爭議的新作「金髮夢露」（Blonde）正是小布的製片公司參與製作，該片風光入圍威尼斯影展競賽，安娜有機會角逐影后，不過她沒有掩飾自己的西班牙口音（西班牙語為古巴的官方語言），網友接連砲轟夢露本尊講話不可能是這種口音，安娜的表演是否突出？得到兩極化的評價。

不過身為製作公司老闆之一的小布，對安娜的演出讚不絕口：「她的表現很驚人，這片子不好演。」這麼簡單的回應，國家詢問報卻推敲出小布仰慕安娜、對她很有好感的玄機。