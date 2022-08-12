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湯姆克魯斯新片計畫太滿 傳可能告別「不可能」系列

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯被傳有可能即將退出「不可能的任務」系列。（取材自IMDb）
湯姆克魯斯被傳有可能即將退出「不可能的任務」系列。（取材自IMDb）

湯姆克魯斯今夏以「捍衛戰士：獨行俠」攀上個人從影以來的賣座巔峰，在此之前觀眾對他最深的印象就是「不可能的任務」系列，他在26年前初次挑大梁主演第一集，還曾被各方質疑把原先影集版「虎膽妙算」的團隊合作風格變成他的個人秀，現在卻變成他最具代表性的賣座片集。這兩年新冠肺炎疫情在全球大爆發，他仍跑遍歐、亞、非州為「不可能的任務7、8」出外景，然而歐美卻有報導指出，「不可能的任務8」極可能是他的告別作。

為何有此推論，是因阿湯哥接下來的新片計畫，除了「明日邊界」的續篇、他計畫很久要在太空站拍攝的電影之外，還有一部歌舞片，以及一套新的動作系列影片。前兩部片是他籌畫多年，曾經作為離開「不可能的任務」系列後的新挑戰，既然這兩片接著有可能開拍，似乎暗示他離開「不可能的任務」系列愈來愈成定局。至於想要再籌拍一套新的動作系列影片，讓他離開「不可能的任務」機率看似更增加，因為「不可能的任務」已經是他的動作系列代表作，要不是舊的快結束，何必要再開新的？

「捍衛戰士：獨行俠」的狂賣，也給湯姆克魯斯不少信心，認為自己在「不可能的任務」伊森杭特之外，仍有別的角色受到觀眾喜愛，不一定非死守著「不」片系列不可。其實湯姆克魯斯早有計畫要卸下該系列要角的重擔，最明顯的實例是在第4集介紹了傑瑞米雷納扮演的角色，當時各方推測是來接他扮演的伊森杭特的班，想不到第4集全球總票房創系列新高，第5集當然再由他掛帥，第5、6集的賣座數字都很亮麗，他就更沒辦法退下交棒，又再主演了7、8集，可是現已再傳第8集有可能是他主演的最後一集。

對於自己一路投入、打響名號的「不可能的任務」系列，湯姆克魯斯真的甘心交接給別人？恐怕要視第7、8集上映後的賣座成績，才能有確定答案。

湯姆克魯斯今夏事業又攀新巔峰，對未來的規畫又多了不同的方向。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯今夏事業又攀新巔峰，對未來的規畫又多了不同的方向。（歐新社資料照片）

湯姆克魯斯 太空 疫情

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