女浩克爆「浩克」愛玩鯉魚跳 再破第四道牆

「律師女浩克」相當有喜感。(圖:Disney+提供)

漫威 全新影集「律師女浩克」（She-Hulk: Attorney at Law）舉辦全球線上記者會，女主角塔媞安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）、金潔岡薩加（Ginger Gonzaga）、導演凱特 寇伊若（Kat Coiro）以及編劇高揚（Jessica Gao）出席暢談，扮演「女浩克」的塔媞安娜在劇中渴望約會談戀愛，如果可以選，她也想與超級英雄約會，甚至希望能與60年代的「蝙蝠俠」亞當魏斯特約會，「我超愛他的」，飾演她好友的金潔則補充「我則會介紹格魯特，當然不能是小格魯特」，塔媞安娜更爆料「浩克」馬克魯法洛會玩「鯉魚跳」。

「律師女浩克」。(圖:Disney+提供)

「律師女浩克」是「綠巨人浩克」的表妹，原本只是平凡的律師，因一次意外，也擁有與表哥一樣的超能怪力，並且長得高大壯碩，塔媞安娜說「女浩克」有別於其他英雄，「她對此很抵抗，她不想放棄原有的生活」，而當她成為女浩克，如何應對外界的眼光，讓她覺得非常有趣，「我讀到試播集劇本時，心裡就有一個聲音說我非常想要試鏡，因為這太有趣了」。

「律師女浩克」。(圖:Disney+提供)

編劇高揚也盛讚塔媞安娜的喜劇表現很傑出，「上一秒還只是活在我劇本裡的角色，但看到她，會相信她確實就是過著『女浩克』生活的人」。

「律師女浩克」與「死侍」一樣，再度能夠打破第四道牆與觀眾對話的角色，導演凱特則說這部分是忠於原作，「如果你對女浩克這個角色有所了解，就會知道她有這個能力」，更說「女浩克」在原作裡其實早就有這個能力，應該還算是「死侍」的前輩，也會像是角色註解一樣，不停與觀眾解釋不同的劇情，「我們試圖要打破第四道牆的原理變得更吸引觀眾」，塔媞安娜也認同，「女浩克了解觀眾，這是她的超能力，她就是那種超意識的人物」。

由於導演、編劇以及主要演員們都是喜劇出身，凱特也提到動作戲需要大量的事先準備，喜劇則很重視即興效果，「我們會試圖平衡特效動作、喜劇，會事先做一些排練，但會希望大家抱持著輕鬆的心態」

「律師女浩克」風格幽默、刺激。(圖:Disney+提供)

因為「律師女浩克」是首度登場，劇中也找來「浩克」馬克魯法洛特別演出，塔媞安娜認為馬克雖是大明星，但私底下非常有親和力，在片場也常常給她一些建議，無論戲裡戲外都是她的前輩，她更爆料馬克在拍戲空檔，會躺在外面地板上，然後突然彈跳起來，這種特技動作叫做「鯉魚跳」。許多街舞都有用到這個動作，「看起來完全不符合人體工學，我心想，難怪他有辦法演這個角色連演10年」，更讚賞馬克已經完全將「浩克」融入到他的內心，「我覺得很酷，我希望我也能像他一樣」。