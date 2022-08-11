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世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

班艾佛列克受夠了？蜜月已一肚子氣 婚姻蒙上陰影

記者蘇詠智／即時報導
珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克到哪兒都會被媒體跟拍。（歐新社資料照片）
珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克到哪兒都會被媒體跟拍。（歐新社資料照片）

班艾佛列克(Ben Affleck)與珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)的婚姻，才開始就充滿危機？向來愛出風頭、喜歡受到各方矚目的珍妮佛，據傳想把自己與班塑造成好萊塢的新一代至尊夫妻，取代昔日布萊德彼特(Brad Pitt)與安琪莉娜裘莉(Angelina Jolie)，然而她滿心期待，卻沒有想到身旁的班是否願意配合，兩人在對於外界關注這件事上面，絲毫不同調。

班珍前陣子到了巴黎旅遊，各方視為「蜜月旅行」，一路上狗仔緊盯著他們，不管是他們在香榭大道上的著名餐廳享用大餐、到羅浮宮、遊塞納河，幾乎所有行程都不放過，在照片中珍妮佛洛佩茲永遠容光煥發、神采奕奕，而班艾佛列克卻是精神不濟甚至是情緒欠佳的模樣，還一度被拍到激動落淚，而珍妮佛在他身旁盡力安撫，那時外界就懷疑班珍之間未必都是新婚甜蜜的氣氛，班彷彿是被珍妮佛拖著走，婚恐怕結得心不甘情不願。

「紐約郵報」報導，珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克結婚後，狗仔對他們的緊迫盯人也到了最高點，超過班艾佛列克所能負荷的程度，他臉上常常出現的不耐與不悅，並不是故意對著鏡頭擺姿態，是心裡真的煩悶至極，「紐約郵報」形容他們這一趟在巴黎受到媒體包圍的情況，直逼已故英國黛安娜王妃生前的情形，絕對不是普通人能夠承受。

一但與珍妮佛洛佩茲牽扯在一起，就逃不了這樣的狀況，班艾佛列克第一次與她訂婚時就已經領教過，那時甚至傳出他們考慮在婚禮時找一堆女生假扮新娘、引開狗仔攝影，最後實在束手無策，才宣布婚期延後，而最終分手作收。隔了快20年，班珍終於真的結婚，狗仔的干擾變本加厲，班還能忍受多久？恐怕會是這段婚姻能走多久的關鍵之一。

班艾佛列克（左）對於媒體關注的承受度，遠不如珍妮佛洛佩茲。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）對於媒體關注的承受度，遠不如珍妮佛洛佩茲。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）和珍妮佛洛佩茲第一次談戀愛時，就已經備受各方矚目。（路透資料照片...
班艾佛列克（左）和珍妮佛洛佩茲第一次談戀愛時，就已經備受各方矚目。（路透資料照片）

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 裘莉

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