強尼戴普回歸影壇 法王路易十五造型曝光

強尼戴普主演新片「La Favorite 」扮演法王路易十五。(取材自推特)

好萊塢 巨星強尼戴普(Johnny Depp)打贏控告前妻安珀赫德(Amber Heard)的誹謗官司後,復出影壇第一砲將是法國片「La Favorite 」,要扮演在位60年、形象卻先盛後衰的法王路易十五,雖然不是好萊塢大片,Netflix卻搶下該片在法國的串流上架權,日前也釋出該片的首張劇照,據悉這是定裝照,電影 已於7月底開拍。

強尼戴普。(路透資料照片)

在電影全新劇照公布後,只見強尼戴普眼睛被遮住,但看起來仍有他昔日的搞怪風格,也讓人好奇他會怎麼詮釋路易十五這號人物。強尼戴普上一部電影是「惡水真相」(Minamata),雖然評價不錯,但是發行也僅能小規模,強尼曾於2021年受訪時坦言自己自從「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)系列、「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列都被開除後,自己已經被好萊塢放棄,更無奈表示自己被冠上「家暴 男」的負面形象,「現在已經失控了,我可以老實說,以後沒有人是安全的,只需要一句話,不需要證據」。

然則,強尼戴普已於今年的毀謗官司正式打敗前妻安珀赫德,扭轉外界形象,而他復出後第一部電影會如何表現,外界相當期待。