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布魯斯威利罹失語症 息影前炸掉真警車

記者黃保慧／綜合報導
布魯斯威利主演的「終極交戰」即將上映，。（圖：車庫提供）
布魯斯威利主演的「終極交戰」即將上映，。（圖：車庫提供）

布魯斯威利（Bruce Willis）、「殺手保鑣2」（The Hitman's Wife's Bodyguard）動作男星法蘭克葛里洛（Frank Grillo）主演的「終極交戰」（A Day to Die）即將上映，片中擁有布魯斯威利近年作品中規模最浩大的街頭槍戰場面，轟炸規模可比擬戰爭電影，可說是他息影前最火爆演出。

布魯斯威利3月因為失語症宣布息影後，讓全球影迷都很擔憂這位昔日的動作天王現在的身體狀況。近期，布魯斯威利的妻子艾瑪赫明經常在IG上分享家人互動的影片和照片，其中一支影片的內容是布魯斯威利在跟10歲女兒梅布爾威利（Mabel Willis）跳舞，看起來仍相當靈活與樂活。而在今年美國父親節的隔天，艾瑪赫明也在IG上分享全家福照片，並祝布魯斯威利父親節快樂。

布魯斯威利的妻子艾瑪赫明在美國父親節當周PO出全家福照片。（取材自Instagr...
布魯斯威利的妻子艾瑪赫明在美國父親節當周PO出全家福照片。（取材自Instagram）

「大明星小跟班」（Entourage）艾美獎提名演技派男星凱文狄倫（Kevin Dillon）在本片飾演一名落魄的假釋官，為了拯救遭綁架的妻子，被迫與布魯斯威利飾演的警察局長開戰。他在受訪時透露，他們在密西西比州的傑克森（Jackson）取景，當地有關單位給劇組很大的自由，開放他們在市中心狂轟猛炸、拍攝動作場面，當地警方甚至把淘汰的警車送給劇組，「他們說：『沒錯，拿這些警車去炸吧！』」。

「終極交戰」是法蘭克葛里洛第4次與布魯斯威利合作，當初他得知卡司中有這位他的老朋友後，就立刻答應參與演出。「誰知道布魯斯還能拍幾部電影？所以，我就想，我就去跟他玩玩吧。」

法蘭克葛里洛也透露，自己喜歡跟布魯斯威利、連恩尼遜（Liam Neeson）、席維斯史特龍（Sylvester Stallone）、約翰馬克維奇 (John Malkovich)這樣的老牌影星合作，「這些傢伙有一種懷舊的吸引力，他們會讓我們想起那些動作大片的黃金年代。」

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