安海契車禍昏迷 前女友艾倫喊話加油：早日康復

安海契(右)與艾倫狄珍妮絲曾高調交往，卻意外導致事業走下坡。（路透資料照片）

美國女星安海契（Anne Heche）5日發生高速駕車撞進民宅的事故，車子爆炸起火，她也身受重傷，被送進醫院，她前男友湯瑪斯傑恩（Thomas Jane）稍後受訪時，曾表示她的狀況已穩定，不少外媒也說她不至於有生命危險，不過CNN則報導她迄今昏迷六天，再加上肺部受傷、需要呼吸器幫助，情況依舊很嚴峻。

此外，安海契的發言人也證實此事，「她的肺嚴重受損，目前仍需要依靠呼吸器維生，且身體被大片燒傷，必須靠手術 介入治療。」現在也已住進葛洛斯曼燒傷中心，若有進一步消息會向外界告知。

至於肇事原因，雖有在場人士指出疑似是酒駕肇事，只是她還在救治，無法釐清車禍 詳細的原因，她的家人、親友則已發聲明請外界尊重她的隱私 ，並為她祈福。

事件發生後，不少好萊塢名人都發聲祝福她度過難關，她的前女友「艾倫秀」主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）雖然後來再也沒有與她聯絡，「但我希望她不要受傷」，並盼望她早日康復；安海契的前男友湯瑪斯傑恩則說：「她的兩個小孩和我都希望她能早日醒過來，和我們說說話。」