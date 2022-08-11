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強尼戴普真的回歸影壇了 新片超另類造型曝光

記者陳建嘉／即時報導
強尼戴普。（路透資料照片）
強尼戴普。（路透資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）打贏控告前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司後，復出影壇第一炮將是法國片「La Favorite 」，要扮演在位60年、形象卻先盛後衰的法王路易15，雖然不是好萊塢大片，Netflix卻搶下該片在法國的串流上架權，今也釋出該片的首張劇照，據悉這是定裝照，電影已於7月底開拍。

在電影全新劇照公布後，只見強尼戴普眼睛被遮住，但看起來仍有他昔日的搞怪風格，也讓人好奇他會怎麼詮釋路易15這號人物。強尼戴普上一部電影是「惡水真相」(Minamata.)，雖然評價不錯，但是發行也僅能小規模，強尼曾於2021年受訪時坦言自己自從「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列、「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）系列都被開除後，自己已經被好萊塢放棄，更無奈表示自己被冠上「家暴男」的負面形象，「現在已經失控了，我可以老實說，以後沒有人是安全的，只需要一句話，不需要證據」。

然則，強尼戴普已於今年的毀謗官司正式打敗前妻安珀赫德，扭轉外界形象，而他復出後第一部電影會如何表現，外界相當期待。

強尼戴普主演新片「La Favorite 」扮演法王路易十五。(取材自推特)
強尼戴普主演新片「La Favorite 」扮演法王路易十五。(取材自推特)

電影 好萊塢 家暴

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