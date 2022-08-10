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安海契疑酒後駕車撞民宅爆炸 插管昏迷仍未脫險

記者蘇詠智／綜合報導
安海契發生嚴重車禍，至今都還在昏迷、尚未清醒。（Getty Images）
安海契發生嚴重車禍，至今都還在昏迷、尚未清醒。（Getty Images）

曾與哈里遜福特（Harrison Ford）主演「六天七夜」（Six Days,Seven Nights）、與湯米李瓊斯（Tommy Lee Jones）主演「火山爆發」（Volcano）走紅的女星安海契（Anne Heche），近日發生高速駕車撞進民宅的事故，車子爆炸起火，她也身受重傷，被送進醫院。

安海契（左）與湯瑪斯傑恩因合作影集而結緣。（路透資料照片）
安海契（左）與湯瑪斯傑恩因合作影集而結緣。（路透資料照片）

雖然她前男友湯瑪斯傑恩（Thomas Jane）後來曾受訪表示她的狀況已穩定，媒體也稱她應不至於有生命危險，但最新的說法卻是她仍在昏迷，並未清醒，不僅肺部受傷、需要呼吸器幫助，身上的燒傷也要手術治療，情況似乎仍很嚴峻。

53歲的安海契疑似是酒駕肇事，但目前人都還在救治。她堪稱演藝圈奇女子，因在晨間肥皂劇一人分飾兩角的突出表現獲得晨間節目艾美獎肯定，之後接到一堆電影邀約，1997年憑和艾爾帕西諾（Al Pacino）與強尼戴普（Johnny Depp）合演的「驚天爆」（Donnie Brasco）受到編導青睞，成為迅速走紅的女星。

不過她在正被力捧時，傳出和喜劇天王史蒂夫馬丁（Steve Martin）分手後，改和已出櫃的艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）交往，引發軒然大波，她也認為這段戀情讓她此後十多年都接不到大型電影公司的大片。她和艾倫分手後又回頭愛男人，甚至不只一次和合演電影的男星假戲真作，人生經歷有如影片情節一般充滿戲劇性。

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