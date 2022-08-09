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新婚就有隱憂 小班被「翹臀珍」氣哭？

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲（右）被傳新婚不久就有衝突，隱憂已浮現。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲（右）被傳新婚不久就有衝突，隱憂已浮現。（路透資料照片）

班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）舊情復燃一年多後，在拉斯維加斯舉行午夜婚禮，粉絲都為了他倆糾纏20年的情緣終於修成正果而感動。不過歐美八卦刊物接連唱衰，珍妮佛的首任前夫也公開受訪表示不看好，而狗仔攝影則在巴黎拍到班激動落淚、珍妮佛不得不立刻安撫的驚人畫面，顯然他們才新婚，就已經有隱憂。

根據「國家詢問報」，班珍在拉斯維加斯結婚後沒多久，就轉赴巴黎旅遊，各方都視為「度蜜月」，理當充滿甜蜜與喜悅，怎會搞到高壯的班竟然哭出來，到底發生什麼了？該刊物指班珍在巴黎並沒有一切順利，那天正好為了在賭城火速完婚產生爭執，班老覺得自己是被珍妮佛拖著去結婚，他們並不是第一次為此爭吵。

報導稱珍妮佛的天后氣燄令班艾佛列克吃不消，她控制欲又重，又愛花錢搞排場，班卻不是那麼奢侈的人，愈想愈不開心，卻又沒辦法脫離珍妮佛的掌控。兩人在拉斯維加斯的婚禮其實規模小、花費也算親民，那是珍妮佛想讓班知道自己也是可以不用砸大錢、平凡過日子，只可惜本性難移，不一定能撐得了很久。

更讓人無法樂觀的是，珍妮佛洛佩茲被稱想要打造自己與班成為好萊塢的新國王與王后，既然之前的最強佳偶──布萊德彼特與安琪莉娜裘莉已經玩完，其他明星夫妻都沒有兩個人皆是A咖大牌的優勢，她當然對自己和班信心滿滿，勢必將對班的言行、生活有更嚴格的操控，他恐難接受。

而班珍結婚，也影響到班的前妻珍妮佛嘉納和富商男友約翰米勒，因為他們不可能在近期結婚，免得被說是和班珍有樣學樣，恐怕要再拖一段時間才能真的步入結婚禮堂，等於被班珍婚拖累。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 裘莉

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