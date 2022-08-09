我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海軍揭前線驚險：與解放軍艦僅距200碼 做好撞擊準備

高薪招工竟是新型「殺豬盤」 北加華女靠這招識破騙局

私下互妒 珍妮佛安妮絲頓、瑞絲薇絲朋假閨密？

記者蘇詠智／綜合報導
珍妮佛安妮絲頓（左）與瑞絲薇絲朋被稱友情近期陷低潮，恐無法再做好友。（路透資料照片）
珍妮佛安妮絲頓（左）與瑞絲薇絲朋被稱友情近期陷低潮，恐無法再做好友。（路透資料照片）

演藝圈號稱「沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人」，因此即便曾經稱兄道弟、或是成為閨密，都有可能說翻臉就翻臉，立刻變成對手。

過往曾在「六人行」（Friends）演過姊妹的珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）與瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon），一個貴為艾美獎視后，一個是奧斯卡影后，在獎項肯定上各有千秋，而根據最新的資產統計，她們的身家據稱都有3億美元，差異也不大，照說彼此應該很能維持深厚友誼，但「Star」仍稱她們的交情目前正陷於低潮，很可能就此告終。

導火線原來就是她們合作的Apple+影集「晨間直播秀」（The Morning Show），打從瑞絲與安妮絲頓雙掛監製與女主角開始，就被傳為了爭戲分、爭表現空間而明爭暗鬥，首季推出後兩人都入圍金球獎，不過艾美獎只提名了珍妮佛，那時瑞絲就被指對安妮絲頓嫉妒不已，昔日的友誼快要蕩然無存。

兩人再次合作第二季，這次換成瑞絲入圍了艾美獎視后，安妮絲頓成為遺珠，八卦刊物的報導馬上反過來，指安妮絲頓對瑞絲十分火大。

艾美獎 入圍 提名

上一則

陳喬恩婚後頻被傳有孕 挨轟蹭熱度無奈：惡意為啥那麼大

下一則

趙露思帥爸曝光「激似韓星」 太年輕曾被誤認情侶

延伸閱讀

兩大天后被爆假閨密 互相嫉妒友情快玩完

兩大天后被爆假閨密 互相嫉妒友情快玩完
無預警官宣離婚 孫怡、董子健嚇壞粉絲

無預警官宣離婚 孫怡、董子健嚇壞粉絲
誰能戰到最後？ 小布身家超過裘莉2倍

誰能戰到最後？ 小布身家超過裘莉2倍
辯稱沒拍到臉…女團成員偷拍閨密裸照傳男友 遭開除

辯稱沒拍到臉…女團成員偷拍閨密裸照傳男友 遭開除

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲（右）愈忙愈容光煥發。（路透資料照片）

快被翹臀珍榨乾？班艾佛列克才新婚就憔悴 前妻都擔憂

2022-08-05 21:12
53歲的許晴至今單身。（取材自微博）

「最美任盈盈」53歲仍單身 被問性需求 她大方回應

2022-08-04 22:40
周潤發。(本報資料照片)

周潤發爆「裸捐」7億美元財產 只因見了他一面

2022-08-02 08:23
好萊塢女星安海契驚傳自駕發生車禍，火燒車造成她嚴重燒傷，送醫治療情況仍危險。（取材自Instagram）

「六天七夜」女星安海契自駕火燒車 嚴重燒傷插管治療

2022-08-05 22:08
郭富城、方媛感情甜蜜。(取材自微博)

郭富城99朵玫瑰為愛妻慶生「與岳父母差2歲」罕見同框

2022-08-06 07:43
林憶蓮近況曝光。(取材自臉書）

56歲林憶蓮罕見露面為乾爹祝壽 網驚差點認不出來

2022-08-05 08:33

超人氣

更多 >
年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請
曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動
路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段

路透專欄作家：美中關係千瘡百孔 進入瓦解的最後階段