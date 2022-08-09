私下互妒 珍妮佛安妮絲頓、瑞絲薇絲朋假閨密？

珍妮佛安妮絲頓（左）與瑞絲薇絲朋被稱友情近期陷低潮，恐無法再做好友。（路透資料照片）

演藝圈號稱「沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人」，因此即便曾經稱兄道弟、或是成為閨密，都有可能說翻臉就翻臉，立刻變成對手。

過往曾在「六人行」（Friends）演過姊妹的珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）與瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon），一個貴為艾美獎 視后，一個是奧斯卡影后，在獎項肯定上各有千秋，而根據最新的資產統計，她們的身家據稱都有3億美元，差異也不大，照說彼此應該很能維持深厚友誼，但「Star」仍稱她們的交情目前正陷於低潮，很可能就此告終。

導火線原來就是她們合作的Apple+影集「晨間直播秀」（The Morning Show），打從瑞絲與安妮絲頓雙掛監製與女主角開始，就被傳為了爭戲分、爭表現空間而明爭暗鬥，首季推出後兩人都入圍 金球獎，不過艾美獎只提名 了珍妮佛，那時瑞絲就被指對安妮絲頓嫉妒不已，昔日的友誼快要蕩然無存。

兩人再次合作第二季，這次換成瑞絲入圍了艾美獎視后，安妮絲頓成為遺珠，八卦刊物的報導馬上反過來，指安妮絲頓對瑞絲十分火大。