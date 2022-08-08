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阿湯、小布誰是天王？ 新片票房紛奪冠

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯是今夏賣座之王，事業再攀高峰。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯是今夏賣座之王，事業再攀高峰。（歐新社資料照片）

年紀只差一歲多、過去合作「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）時老被傳有心結的湯姆克魯斯（Tom Cruise）與布萊德彼特（Brad Pitt），今夏都推出觀眾期待好幾年的首部最新主演電影，小布的「子彈列車」（Bullet Train）上檔首周，順利在北美等地奪下賣座第一，也算是通過第一場考驗，證明小布在觀眾心目中還是具備號召力。

布萊德彼特新片上映在台、美等地都拿下票房冠軍，證明號召力仍強大。（路透）
布萊德彼特新片上映在台、美等地都拿下票房冠軍，證明號召力仍強大。（路透）

相比之下，湯姆克魯斯星運較佳，布萊德彼特則是苦熬多年才在「末路狂花」（Thelma & Louise）演感情騙子抓住各方目光，才以「大河戀」（A River Runs Through It）、「真愛一世情」（Legends of the Fall）等打進紅牌男星的行列。

不過雙帥在演藝圈都算是長紅不衰，過了快30年，依舊是天王級的大牌。比較彼此的事業表現，小布拿過兩座奧斯卡金像獎，阿湯則三度入圍卻都空手而回，小布的得獎緣大勝阿湯。

但提到身家豐厚程度，布萊德彼特的財產據估計有3億美元，湯姆克魯斯卻有6億美元，足足多了一倍，兩人都有自己的製片公司，也都有談分紅、爭取有利比例的資格，顯然阿湯對於片子的商業價值，眼光比小布精準些，小布比較願意參與一些未必能大賺卻會有點意思的影片拍攝。

兩資深男神難得在暑期一前一後推出新作，各方也愛拿他倆來比一比，唯一可以肯定的是，兩人都還是很風光、很有吸引觀眾花錢上戲院的威力，也都廣受粉絲愛戴。

小布 湯姆克魯斯 布萊德彼特

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