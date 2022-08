阿湯、小布誰是天王？ 新片票房紛奪冠

湯姆克魯斯是今夏賣座之王,事業再攀高峰。(歐新社資料照片)

年紀只差一歲多、過去合作「夜訪吸血鬼」(Interview with the Vampire)時老被傳有心結的湯姆克魯斯 (Tom Cruise)與布萊德彼特 (Brad Pitt),今夏都推出觀眾期待好幾年的首部最新主演電影,小布 的「子彈列車」(Bullet Train)上檔首周,順利在北美等地奪下賣座第一,也算是通過第一場考驗,證明小布在觀眾心目中還是具備號召力。

布萊德彼特新片上映在台、美等地都拿下票房冠軍,證明號召力仍強大。(路透)

相比之下,湯姆克魯斯星運較佳,布萊德彼特則是苦熬多年才在「末路狂花」(Thelma & Louise)演感情騙子抓住各方目光,才以「大河戀」(A River Runs Through It)、「真愛一世情」(Legends of the Fall)等打進紅牌男星的行列。

不過雙帥在演藝圈都算是長紅不衰,過了快30年,依舊是天王級的大牌。比較彼此的事業表現,小布拿過兩座奧斯卡金像獎,阿湯則三度入圍卻都空手而回,小布的得獎緣大勝阿湯。

但提到身家豐厚程度,布萊德彼特的財產據估計有3億美元,湯姆克魯斯卻有6億美元,足足多了一倍,兩人都有自己的製片公司,也都有談分紅、爭取有利比例的資格,顯然阿湯對於片子的商業價值,眼光比小布精準些,小布比較願意參與一些未必能大賺卻會有點意思的影片拍攝。

兩資深男神難得在暑期一前一後推出新作,各方也愛拿他倆來比一比,唯一可以肯定的是,兩人都還是很風光、很有吸引觀眾花錢上戲院的威力,也都廣受粉絲愛戴。