暗諷「蝙蝠女孩」被下架？ 劉思慕挨轟

劉思慕疑嘲諷「蝙蝠女孩」被下架一事，掀起熱議。（取材自Instagram）

不樂見DC漫畫影片在票房與人氣度長期被對手漫威 輾壓，新合併的華納兄弟探索集團，有樣學樣為DC影片擬定類似漫威的十年計畫，透過縝密的安排，讓英雄人物獨立影片陸續登場，待培養出死忠粉絲後再聯手出擊，免得像之前貿然推出「正義聯盟」（Justice League），落得賣座、口碑皆不如預期。

「蝙蝠女孩」砸大錢拍攝，卻在即將完成前被整個砍掉，DC影片迷感到震驚、遺憾。（取材自IMDb）

然而在這新的十年計畫中，部分二線英雄獨立影片，若是被評定效果不佳，有可能說砍掉就砍掉，像是近日震撼各界、耗資9000萬元的「蝙蝠女孩」（Batgirl）被宣告徹底取消，既不會在戲院上映，也沒有要在串流平台發行，就是第一個被開鍘的受害者。

另據ETtoday報導，漫威電影「尚氣 與十環傳奇」男主角劉思慕 日前在推特發文寫道「很遺憾通知你們，由於品質控管問題，Disney取消『尚氣』假期特別節目。我已完成了整個節目的拍攝，RIP『尚氣與十金環傳奇』」，網友懷疑他在嘲諷「蝙蝠女孩」被下架，掀起熱議。

網友認為劉思慕這個玩笑開得不合時宜，紛紛抨擊「希望你對自己現在仍然擁有的東西保持感恩」、「請刪掉，這對背後的整個團隊來說是一件不愉快的事情，請你道歉」，也有部分網友認為他只是在用隱晦的方式，對「蝙蝠女孩」被下架表達出無奈和惋惜，並沒有嘲諷的意思。