曾高調認愛艾倫事業走下坡 安海契疑酒駕自撞嚴重燒傷

安海契(右)當年與艾倫狄珍妮絲高調認愛後，成了她事業走下坡的轉捩點。 （Getty Images）

曾獲晨間電視節目艾美獎 、並以「六天七夜」（Six Days,Seven Nights）等片一度在好萊塢頗為搶手的女星安海契（Anne Heche），因高速駕車撞上民宅又造成起火，被送往醫院急救，歐美媒體報導她的傷勢頗重，但應不至於有生命危險，警方正在往酒駕的方向偵辦，她去年才分手的前男友湯瑪斯傑恩（Thomas Jane）受訪則透露她情況已穩定，慶幸沒其他人受傷。

安海契日前駕車外出，卻撞上一棟公寓的停車場，當居民們想將她搶救出來，她竟先掉頭回轉，再快速駛離，接著衝撞到附近的住宅，座車爆炸起火，導致嚴重燒傷，從監視器拍到的畫面可以看到她身體因疼痛而扭曲，消防員花了65分鐘才將火撲滅。由於她車上疑似有酒瓶，被懷疑恐是酒駕肇事。

近年來多半演出影集或是小製作電影 的安海契，在1990年代後期曾大紅。然而她與艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）高調認愛、談情，卻成了事業走下坡的轉捩點，她曾表示在這段感情後，大概有十多年接不到任何一家大公司的大片，而外傳電影「大製騙家」（Bowfinger）中由海瑟葛拉罕（Heather Graham）扮演的為求上位、男女皆可的少根筋女星就是在影射安海契。

在和艾倫分手後，安海契與攝影 師結婚，幾年後演出影集「Men In Trees」和男主角詹姆斯塔珀（James Tupper）假戲真作，各自和另一半離異後同居生子，11年後分手。之後的幾段戀情，對象男女都有，稱得上是演藝圈奇女子。